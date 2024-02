La Sardegna trionfa a Sanremo grazie agli auricolari NTS Audio

La Sardegna trionfa a Sanremo grazie agli auricolari NTS Audio – La vincitrice Angelina Mango ha indossato le cuffie in-ear firmate dal sardo Riccardo Cherchi e Alessandro Mucci: sono sempre di più le star della musica italiana che scelgono gli auricolari “con la Sardegna dentro”.

NTS Audio lo ha fatto di nuovo: Angelina Mango, come Blanco nel 2021, ha vinto Sanremo utilizzando le cuffie in-ear firmate dal sardo Riccardo Cherchi e dal socio Alessandro Mucci, fondatori dell’impresa.

Il progetto NTS Audio nasce a Milano quattro anni fa dall’unione dei due talenti, con diverse esperienze nel settore audio. Riccardo, nato a Olmedo e cresciuto tra questa cittadina e Alghero, si è poi trasferito a Milano dove è diventato un apprezzato fonico e tecnico del suono, arrivando a lavorare con tanti artisti italiani tra cui J.Ax, Mika, Takagi e Ketra, Eros Ramazzotti, Capoplaza e Matteo Boccelli.

Dalla passione per la musica è nata la scintilla imprenditoriale con il lancio di NTS Audio, un brand localizzato nel capoluogo lombardo e dedicato all’audio di qualità, con focus sui monitor in-ear.

Questi auricolari rappresentano uno strumento fondamentale per l’esibizione di un artista. Molti li avranno notati: ogni cantante della kermesse aveva degli auricolari particolari, alcuni ricoperti di brillanti, altri colorati o dorati.

Si tratta di supporti fondamentali per una buona esibizione: coprono la parte interna del padiglione auricolare, plasmandosi su misura, eliminando il rumore esterno e permettendo di ascoltare la musica della band e orchestra in tempo reale: maggiore è la loro qualità, migliore sarà il risultato acustico, influendo sulla loro performance.

E la qualità di NTS Audio è davvero alta, come certificato dalla crescita dell’impresa, che in pochi anni è diventata un punto di riferimento a livello nazionale.

Quest’anno il gruppo di cantanti che hanno scelto questi auricolari per l’esibizione a Sanremo era davvero folto: accanto alla vincitrice figurano anche Mamhood, Rose Villain, Alessandra Amoroso, i Santi Francesi, Diodato e altri, compresi anche artisti che si sono esibiti nelle performance collaterali, come Rosa Chemical.

Le cuffie utilizzate da Angelina Mango, Mamhood e Rose Villain avevano un particolare speciale: sono state realizzate in partnership con il brand Nove25, designer di gioielli, che le ha impreziosite ulteriormente, rendendole ancora più uniche.

La soddisfazione dei due soci è tanta: «Siamo felici di aver accompagnato il talento di Angelina Mango: vogliamo fare i complimenti a lei e a tutti gli altri cantanti che hanno scelto le nostre in-ear per delle esibizioni così importanti» sottolineano Riccardo e Alessandro «NTS Audio nasce per stare accanto a chi produce musica, ai cantanti e a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza acustica di altissima qualità, grazie a delle cuffie su misura».

Attualmente i due giovani imprenditori sono focalizzati sulla crescita dell’impresa: Accanto alle cuffie professionali e su misura preferite da musicisti professionisti e non solo, gli in-ear NTS Audio stanno diventando un benchmark anche per la grande community dei gamers, un pubblico sempre più attento alla qualità audio. L’avventura di questa giovane azienda continua: un cuore sardo, che batte a Milano e sogna in grande.