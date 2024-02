John Travolta e il ‘caso scarpe’: uno spot anticipava lo show di Sanremo

(Adnkronos) – Le scarpe di John Travolta sotto i riflettori dopo la performance dell'attore nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Oltre all'ormai celeberrima gag con l'improbabile 'ballo del qua qua' inscenato con Fiorello e Amadeus, la presenza di Travolta sul palco dell'Ariston è stata caratterizzata da una lunga sessione di ballo. La star di Hollywood, in abito scuro e sneakers bianche, ha proposto i passi resi celebri da film cult: dalla Febbre del sabato sera fino a Pulp Fiction passando per Grease. Il 'feeling' tra l'attore e le scarpe prodotte da un'azienda italiana, d'altra parte, non è un mistero se si controlla il profilo Instagram di Travolta. E' ancora disponibile lo spot che Travolta ha interpretato con Gerard Butler: i due attori, su un set, indossano le scarpe del brand portato ieri a Sanremo. "Mi muovo bene con queste scarpe. Troppo comode", dice Travolta accennando passi di ballo che anticipano di settimane la coreografia offerta a Sanremo. — [email protected] (Web Info)