Israele, Roger Waters contro Bono: “E’ un enorme stron..”

(Adnkronos) – Roger Waters contro Bono Vox. Il membro dei Pink Floyd non l'ha mandata a dire e ha apostrofato il frontman degli U2 definendolo 'disgustoso" ed 'enorme stronzo' per i suoi recenti commenti a sostegno di Israele, durante un concerto degli U2 sul palco dello Sphere di Las Vegas, dove Bono ha reso omaggio alle persone uccise durante l'attacco del 7 ottobre al festival musicale israeliano Supernova. Introducendo la canzone 'Pride (In The Name Of Love)', Bono aveva detto dal palco: "Alla luce di ciò che è successo in Israele e a Gaza, una canzone sulla non violenza suona persino ridicola, ma le nostre preghiere sono sempre state per la pace e per la non violenza… Ma i nostri cuori e la nostra rabbia, sapete dove vanno a parare". Quindi ha rivolto un omaggio particolare ai caduti dell’attacco al rave party del 7 ottobre, cambiando le parole della canzone: "Mattina presto, 7 ottobre, il sole sta sorgendo nel cielo del deserto…Stelle di David". In una nuova intervista ad 'Al Jazeera', Waters si è scagliato contro i commenti di Bono. "Mia madre mi diceva che, di fronte a problemi difficili, la prima cosa da fare è leggere, leggere, leggere, leggere. Poi, la parte successiva è facile: fare la cosa giusta", ha detto. E poi, senza mezzi termini ha aggiunto: "Chiunque conosca Bono dovrebbe andare a prenderlo per le caviglie e scuoterlo…fino a quando non smetterà di essere un enorme stronzo". — [email protected] (Web Info)