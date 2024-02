Incontro elettorale e periferie Monte Rosello Martedì 20 Febbraio 2024

L’incontro elettorale “Tre candidati per tre coalizioni” è il terzo ed ultimo incontro-confronto elettorale in vista delle votazioni per le regionali, “Tre candidati per tre coalizioni”

Glocal, in collaborazione con la Costituente per Sassari, promuove per martedì 20 febbraio 2024, dalle 17, il terzo ed ultimo incontro elettorale in vista delle votazioni per le regionali, dal titolo “Tre candidati per tre coalizioni”. Presso la sala dell’oratorio del Cuore Immacolato nel quartiere di Monte Rosello, in via G.Deledda 104, saranno presenti i candidati Francesco Ginesu di Forza Italia che sostiene Paolo Truzzu, Desirè Manca capolista a Sassari del Movimento Cinque Stelle della coalizione per Alessandra Todde, Nicola Sanna di +Europa-Azione-Upc di Progetto Sardegna, l’alleanza guidata da Renato Soru.

Saranno 6 le domande ai candidati consiglieri del sassarese, con i temi che spazieranno dalla Sanità, all’ Energia ed Ambiente alla Città Metropolitana, ai Giovani e Trasporti. Focus particolare verrà dedicato alle periferie urbane ed al loro sviluppo, trovandosi anche in un quartiere popolare come il Monte Rosello che mantiene la propria identità nonostante gli sviluppi di questi ultimi anni.

I candidati risponderanno alle domande di Carlo Sanna di Glocal e Mariano Brianda della Costituente per Sassari. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri che le due associazioni hanno avviato per consentire agli elettori una scelta consapevole e informata sui programmi dei partiti che si presenteranno al voto il 25 febbraio prossimo. E’ da sottolineare che tali iniziative di confronto, sono le uniche organizzate in città in questo periodo elettorale.