Incontro Co.Re.Form: subito la legge di riforma della Formazione Professionale

Cagliari 8 febbraio 2024.questo la richiesta al centro degli incontri promossi dalconle candidate i candidati e alla Presidenza della Regione Sarda, e che ha visto la prima tappa oggi alla Banca CIS conRidare la giusta centralità alla Formazione Professionale, come strumento concreto e vitale per favorire la creazione di posti di lavoro, per il contrasto alla disoccupazione, per la crescita e lo sviluppo: questo l’impegno chiesto dal Co.Re.Form Sardegna in questo primo appuntamento, a cui hanno partecipato i rappresentanti delleagenzie di formazione aderenti alprovenienti da diverse parti dell’isola. In attesa di definizione nei prossimi giorni gli incontri con

Tanti gli aspetti affrontati in questo primo confronto, anche dal punto di vista “storico” della condizione della Formazione Professionale in Sardegna, come noto, pressochè assente nel dibattito elettorale e complessivamente marginale nei programmi elettorali delle coalizioni: “Per questo abbiamo sentito la necessità, in prima battuta, di chiedere la predisposizione di una legge di riforma della formazione professionale, come pilastro essenziale per poter operare in un quadro di certezze normative aggiornate e adeguate alla situazione attuale e che consenta di raggiungere al meglio gli obiettivi”, ha detto Andrea Carlo Cacciarru, presidente Co.Re.Form Sardegna.

“Prendiamo atto – ha inoltre aggiunto Carlo Andrea Cacciarru – della disponibilità manifestata da Soru a impegnarsi per portare avanti una legge di riforma organica per l’istruzione e la formazione professionale e a raccogliere l’appello di programmare attività pluriennali, per riordinare il settore e per garantire il raggiungimento degli obiettivi e della stabilità dell’offerta formativa. Riteniamo che ogni confronto sia positivo e su alcune cose, anche tecniche, il candidato ha concordato: una nuova legge è necessaria anche per una adeguata integrazione tra servizi pubblici e privati del lavoro”.

In Sardegna, in questo campo, c’è una situazione inverosimil: esistono diverse proposte di riforma della legge sull’istruzione e formazione professionale, ma al momento nessuna è approdata nel dibattito in Consiglio regionale! “Viviamo una impasse che occorre superare rapidamente – ha sottolineato Carlo Andrea Cacciarru – perché la legge sulla Formazione Professionale è vecchia di 45 anni, in quanto risale al 1979, pur essendo stata nel tempo emendata in diverse parti da atti successivi: abbiamo bisogno di una legge organica che garantisca strumenti per operare in un quadro definito, sia per coloro che ci lavorano, sia per i cittadini che hanno diritto ad accedere ai servizi per il lavoro e alla fromazione professionale”.