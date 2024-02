Incontri chiesti dal Co.Re.Form Sardegna

Incontri chiesti dal Co.Re.Form Sardegna – Sarà con Renato Soru il primo degli incontri chiesti dal Co.Re.Form Sardegna con i candidati e le candidate alla Presidenza della Regione Sarda sulle scelte che intendono fare per la Formazione Professionale:

appuntamento quindi a Cagliari, giovedì 8 febbraio alle ore 12:00 alla Banca CIS, in Viale Bonaria. In attesa didefinizione le date degli incontri con Alessandra Todde, Paolo Truzzu eLucia Chessa. “Chiederemo risposte precise su questo tema vitale per lecittadine e i cittadini sardi, che, come rilevato, ci pare di fattoassente nel dibattito elettorale o relegato in una posizione del tuttosurrettizia e secondaria”, ha dettoAndrea Carlo Cacciarru, Presidentedel Co.Re.Form Sardegna, Coordinamento Rete degli Enti di Formazionedella Sardegna, che associa 22 agenzie formative accreditate, checostituiscono più della metà di tutti gli enti e agenzie accreditatioperanti nell’isola, con circa 170 dipendenti, 2.000 collaboratoriesterni/annui e circa 3.000 allievi coinvolti in politiche attive dellavoro ogni anno.

Il Co.Re.Form chiederà precisi impegni sui programmi che si intendono

attuare per garantire una formazione adeguata alle esigenze di un

mercato in continua evoluzione e in rapida trasformazione e per poter

contrastare la grave disoccupazione, non solo quella giovanile, ma anche

quella di chi ha perso il lavoro e può rientrarci soltanto se

acquisisce una nuova professionalità: “Ci sono un miliardo di euro da

spendere entro il 2027 – ha aggiunto Cacciarru – una cifra imponente,

che se correttamente impegnata potrebbe segnare un cambio di passo

deciso in questo settore garantendo, attraverso una adeguata

programmazione, la qualificazione e la riqualificazione delle competenze

dei cittadini e delle cittadine rispetto alle esigenze delle imprese e

del mercato del lavoro in continua evoluzione.

Si chiede una nuova centralità della Formazione Professionale nei

programmi di governo della Regione Sarda, perché dalla sua efficacia e

continuità dipendono non solo il futuro di chi ci lavora ma azioni

concrete per contrastare da un lato la disoccupazione e dall’altro la

fuga verso l’emigrazione, mentre, per paradosso, le imprese sono

costrette ad “importare” manodopera dall’estero. “Porremo la necessità

– ha sottolineato Andrea Carlo Cacciarru- di imprimere una svolta decisa

in questo settore per garantire certezze a quanti vi lavorano e per

offrire una nuova opportunità a tanti, cittadine e cittadini sardi di

ogni età, che rischiano di perdere la speranza in futuro possibile nei

loro territori”.