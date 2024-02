Impression, allo Spazio Teatro No’hma di Milano

Prosegue con grande successo di pubblico la Stagione 2023/24 dello Spazio Teatro No’hma di Milano intitolata In Viaggio che, dall’inizio della programmazione che ha preso il via lo scorso ottobre, registra ad ogni appuntamento il tutto esaurito.

Per il consueto appuntamento di mercoledì e giovedì sera, il 21 e il 22 febbraio il palcoscenico di via Orcagna ospita la Compagnia Bit che presenta un adattamento inedito di una sua produzione, pensato appositamente per lo spazio presieduto e diretto da Livia Pomodoro.

Si intitola Impression ed è uno spettacolo di danza che unito a videoproiezioni, parole, musica, luci e suoni fa rivivere artisti e opere di una delle correnti artistiche più amate di sempre: l’ Impresssionismo.

Con otto performer in scena, e con la regia e la coregrafia di Melina Pellicano, Impression è strutturato in una serie di tableaux vivants (quadri viventi) che animano alcuni dei dipinti più celebri della storia del movimento artistico sviluppatosi in Francia nella seconda metà dell’Ottocento, a cominciare da La colazione sull’erba (1865-1866) di Edouard Monet, il Ballo al moulin de la Galette del 1876, di Pierre-Auguste Renoir e tanti altri.

Impression è un viaggio nella Parigi bohémienne e nell’esperienza personale di quegli artisti “cacciatori di luce” che hanno saputo catturare l’istante e imprimerlo per sempre sulla tela.

“I pittori impressionisti erano alla ricerca di una sensazione, di una interpretazione emotiva di quello che è possibile percepire in un solo istante. Nello spettacolo vengono raccontati attimi fuggenti ed è descritta l’esperienza soggettiva degli artisti, il mutare di una atmosfera, della luce e quindi dei suoi colori”– spiega Melina Pellicano, regista e coregrafa.

“Tanti celebri dipinti prendono vita sul palcoscenico del Teatro No’hma per uno spettacolo originale e di grande impatto visivo – spiega Livia Pomodoro. Una narrazione affascinante, dove i passi di danza diventano pennellate, tocchi di colore, in grado di coinvolgere tutti i sensi e portare il pubblico a rivivere l’emozione e comprendere la forza dell’arte”.

Gli spettacoli di mercoledì 21 febbraio e giovedì 22 febbraio sono visibili in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a [email protected].

mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio ore 21

STAGIONE 2023/2024 IN VIAGGIO

IMPRESSION

Danzare l’anima dell’Impressionismo

Regia e coreografie

Melina Pellicano

Con

Silvia Arena, Andrea Carozzi, Giulia Ferrara, Gloria Lazzarini, Antonino Montalbano, Andrea Carlotta Pelaia, Francesco Scalas, Umberto Rota.

Musiche originali e arrangiamenti

Stefano Lori

Scene

Francesco Fassone

Assistente alle scene

Jessica Koba

Costumi

Marco Caudera

Sartoria

La Mal Costume

Disegno Luci

Danilo Raja

Direzione produzione

Chiara Marro

Produzione

Compagnia Bit