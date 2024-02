Il racconto dei luoghi nel cuore della Sardegna, a Sorgono dal 23 al 25 febbraio Once Upon A Place

l racconto dei luoghi nel cuore della Sardegna, a Sorgono dal 23 al 25 febbraio Once Upon A Place

Sorgono, 22/02/2024 – E’ iniziato “Once Upon A Place”, il festival delle narrazioni che si svolge a Sorgono dal 22 al 25 febbraio.

Il racconto dei luoghi nel cuore della Sardegna

Sul Palco del teatro cinema Salvatore Murgia di Sorgono quarantatre relatori da tutta Italia si confronteranno nel corso di quattro giornate focalizzate sull’importanza delle narrazioni nel valorizzare comunità e tradizioni, anche sotto il profilo turistico e culturale.

Ieri, in anteprima, per l’avvio di una narrazione che coinvolge anche la comunità di Sorgono, un flashmob nelle vie del Paese del cuore del Mandrolisai ha visto i bambini delle primarie decorare le strade della propria città con colori e disegni che simboleggiano i loro luoghi del cuore. In contemporanea, si è svolto un laboratorio tenuto da Stefano Gregorini di Urban Center sul tema dell’ Innovazione sociale per il territorio” con trenta ragazzi del Liceo “Costa Azara”

Gli ospiti

Tra gli ospiti di Once Upon A Place “C’era una volta un luogo”, volti noti del marketing e della comunicazione come Riccardo Scandellari, principale voce su personal branding in Italia, Nicola e Gianluca Vitiello di Radio Deejay, Emanuele Vietina direttore di Lucca Comics & Games, gli esperti di marketing turistico Emma Taveri, di gamification delle destinazioni Fabio Viola, i giornalisti Emilio Casalini e Francesco Oggiano. Ma anche ospiti più noti nel panorama della cultura e comunicazione in Sardegna, come la content strategist Jessica Cani ed Enzo Favata, direttore del festival Musica delle Bocche.

L’evento, alla sua seconda edizione, è organizzato da “Cadossene”, polo e laboratorio di progettazione delle destinazioni turistiche. L’obiettivo di “Once Upon A Place” è quello di esplorare il potere delle storie veicolate attraverso gli strumenti digitali giusti, offrendo una panoramica completa sulle potenzialità del marketing digitale territoriale e sulle relative professioni.

Durante il festival, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a interventi individuali e tavole rotonde, che copriranno una vasta gamma di temi, dalla creazione di un brand alla valorizzazione delle comunità locali, dall’email marketing alla gamification e al customer engagement. L’evento si propone di diventare un punto di riferimento per il marketing territoriale delle piccole destinazioni, dimostrando come ogni luogo, “raccontato attraverso una buona storia e con il supporto delle comunità, possa trasformarsi in una destinazione turistica desiderabile”, spiega Maurizio Orgiana, CEO di Cadossene e organizzatore dell’evento.

Il programma: https://onceuponaplace.it/