Il Parco Geominerario della Sardegna sarà alla BIT di Milano

Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna sarà alla BIT a Milano, dal 4 al 6 febbraio 2024.

Carbonia, 1 febbraio 2024. Da domenica 4 a martedì 6 febbraio 2024, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna sarà presente alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) a Milano, il più importante evento di promozione turistica in Italia, allestito presso lo spazio fieristico dell’Allianz MiCo.

Come l’anno scorso, l’ente sarà presente con un grande stand tra gli espositori, all’interno del Padiglione 3, in cui proporrà al pubblico ed ai buyers le attività, i progetti e le iniziative in programma per il 2024.

Oltre al personale dell’ente, saranno presenti amministratori e gestori di alcuni siti rappresentativi del Parco Geominerario, focalizzando l’attenzione sugli elementi maggiormente caratterizzanti sotto il profilo geominerario, ambientale, antropologico e storico, con materiale promozionale, documentale e divulgativo selezionato.

La BIT edizione 2024, a cui parteciperanno più di mille espositori, propone ed incentiva lo scambio fra domanda ed offerta turistica del mercato nazionale ed internazionale incentrato sull’Italia, offrendo l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Alla fiera milanese, sarà possibile conoscere le novità e i trend di mercato, interfacciarsi con i fornitori e formulare business, tra eventi, convegni e workshop organizzati per l’occasione.

Per altre notizie clicca qui