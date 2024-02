Il candidato Giovanni Dessole sbanca i social

Il candidato Giovanni Dessole sbanca i social. La campagna elettorale del candidato Progressista, ripresa anche sui canali di Selvaggia Lucarelli.

Giovanni Dessole ha già vinto. La campagna social del giornalista nulvese di 47 anni che corre come candidato consigliere regionale nella lista dei Progressisti per la Circoscrizione elettorale di Sassari ha sbaragliato la concorrenza dei 1419 competitor per le elezioni regionali della Sardegna del 25 febbraio.

L’intuizione dello staff comunicativo del giornalista professionista di costruire la campagna elettorale con il sorriso, con video virali in cui Giovanni Dessole (noto sui social come John McSun) spiega perché lui è Batman, non è passata inosservata.

Ad accorgersi di lui è stata anche la giornalista/influencer Selvaggia Lucarelli che ha condiviso i video sui suoi canali social, attirando l’attenzione anche dei media locali.

Per il povero elettore sardo c’è un’unica salvifica speranza. Che Giovanni Dessole sia davvero Batman.

Giovanni Dessole, giornalista professionista, 47 anni appena compiuti e alla prima esperienza assoluta in una competizione elettorale, ha annunciato nei giorni scorsi il suo impegno per le Regionali sarde del prossimo 25 febbraio.

Svestendo i panni di John McSun, suo ironico alter-ego sui social, ha gettato la maschera e si candida a consigliere con i Progressisti, a sostegno di Alessandra Todde perché,spiega, «abbiamo le stesse idee, la stessa visione di Sardegna».