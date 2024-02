Hamilton alla Ferrari? La ‘voce’ che scuote la Formula 1

(Adnkronos) – Lewis Hamilton alla Ferrari in coppia con Charles Leclerc. A circa 2 mesi dall’inizio del Mondiale 2024 di Formula 1, una voce scuote il circus e fa sognare i tifosi del Cavallino. I rumors rimbalzano su X e monopolizzano l’attenzione del ‘popolo rosso’. La Ferrari ha appena annunciato il rinnovo del contratto di Leclerc: il pilota monegasco è la pietra angolare del progetto affidato al team principal Fred Vasseur. La conferma di Carlos Sainz come compagno di team di Leclerc non è mai apparsa in discussione. Ora, a movimentare il quadro, ecco le voci su Hamilton. Il 39enne pilota britannico, vincitore in carriera di 7 titoli iridati, viene accostato per l’ennesima volta a Maranello. In passato, alle voci non sono mai seguiti i fatti. Adesso, chissà. — [email protected] (Web Info)