Gp Bahrain, Ricciardo leader in prime prove libere e Ferrari si nasconde

(Adnkronos) – Daniel Ricciardo è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, prima prova del mondiale di Formula 1 2024. Sul circuito di Sakhir l'australiano al volante della Racing Bulls gira in 1'32"869 precedendo le due McLaren dell'inglese Lando Norris (1'32"901) e del connazionale Oscar Piastri (1'33"113). Sesto tempo per il campione del mondo in carica, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'33"238) e ottavo posto per la migliore delle Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc (1'33"268). Undicesimo crono per la rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1'33''385). Alle 16 la seconda sessione di prove libere. — [email protected] (Web Info)