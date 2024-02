Geolier e i fischi a Sanremo, la difesa della coach: “Ha una voce da baritono incredibile”

(Adnkronos) – "Io sono felicissima per questo primo posto di Geolier, e di questo percorso che abbiamo fatto insieme, in cui lui si è dimostrato molto determinato, disciplinato, ed ha dimostrato una grande crescita vocale". A parlare con l'Adnkronos è Danila Satragno, la vocal coach di Geolier, contattata all'indomani della vittoria del rapper napoletano alla serata cover di Sanremo contestata apertamente dai fischi della platea dell'Ariston. La vocal coach non ci sta: "Sta uscendo fuori una voce da baritono incredibile, e io ne sono molto orgogliosa", spiega. E sul lavoro fatto con il rapper, dominatore delle classifiche 2023, tiene a scandire: "A me ha colpito la genuinità di Geolier, la sua naturalezza pur avendo una bella vocalità baritonale, che si può esprimere sia come pop che come rapper". — [email protected] (Web Info)