Ganau Gruppo PD

Ganau Gruppo PD: Ganau (Pd) sanità come un mercato. Basta nomine in campagna elettorale! “Sembra ormai un mercato delle vacche: nomine, incarichi e convocazioni di concorsi per amministrativi in campagna elettorale come non si erano mai viste, sfido chiunque a dimostrare il contrario.