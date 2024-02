Emesso oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo dedicato a Trento, Capitale europea del volontariato

Francobollo Poste Italiane per Trento, Capitale europea del volontariato

Poste Italiane comunica che oggi 3 febbraio 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato alla Città d’Italia: Trento, Capitale europea del volontariato, relativo al valore della tariffa B zona1 apri a 1.30€.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura del Centro Servizi volontariato del Trentino e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta delimitata, in alto, dal lettering di Trento Capitale europea del volontariato 2024, riproduce un particolare tratto dell’illustrazione utilizzata per la campagna promozionale dell’evento Trento, Capitale europea del volontariato, raffigurante, in grafica stilizzata, alcune persone occupate in attività di volontariato in primo piano su un ideale skyline di Trento dove si evidenziano, da sinistra, la Torre Civica, il palazzo Pretorio, il Castello del Buonconsiglio e il Museo della Scienza.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Trento Centro.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.