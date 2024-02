Franchini, Ruote Libere: “A22 chiusa per nebbia: non può diventare la normalità, a pagare il prezzo più alto sono sempre i camionisti”

18 febbraio 2024 – “Le ripetute chiusure dell’ Autostrada del Brennero, ma non solo, a causa della nebbia, alle quali abbiamo assistito nelle ultime settimane stanno gravando in modo pesante sul mondo dell’autotrasporto. Non è possibile pensare che le conseguenze della scelta di chiudere le autostrade ricadano quasi esclusivamente sugli autotrasportatori; occorrono da un lato compensazioni, dall’altro una maggiore valutazione nel prendere decisioni così drastiche”. A parlare è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini.