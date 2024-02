Fiorella Sinfonica – Live con orchestra

Fiorella Sinfonica – Live con orchestra: al via domani la prevendita dei biglietti per Fiorella Mannoia in concerto il 21 luglio a Tharros (Or).

Prenderà il via domani (martedì 20 febbraio) la prevendita dei biglietti per quello che si annuncia già come uno degli eventi di spicco della prossima estate musicale in Sardegna: il concerto di Fiorella Mannoia nell’impareggiabile cornice dell’area archeologica di Tharros, nel territorio del Comune di Cabras, a una ventina di chilometri da Oristano.

L’appuntamento con l’artista romana, come già annunciato, è per il 21 luglio alle 21.30, unica data nell’isola di un tour che per la prima volta la vedrà affiancata da un’orchestra e che andrà in scena in siti di particolare valore, a partire dal debutto, il 3 giugno, tra le mura delle Terme di Caracalla, a Roma. Un tour speciale dal titolo Fiorella Sinfonica – Live con orchestra per salutare i settant’anni della Mannoia (li compirà il prossimo 4 aprile) e che nella sua tappa a Tharros incrocerà un’altra ricorrenza: organizzato dalla Fondazione Mont’e Prama nell’ambito del festival “L’Isola dei Giganti”, e in collaborazione con il festival Dromos, il concerto del 21 luglio rientra infatti nel programma di festeggiamenti per i cinquant’anni dal ritrovamento dello straordinario complesso statuario di Mont’e Prama.

Speciale anche l’allestimento previsto per questa e le altre serate in programma l’estate prossima a Tharros: un anfiteatro affacciato sul mare nello scenario esclusivo del sito archeologico sulla penisola del Sinis. La platea accoglierà il pubblico in quattro settori con 1.200 posti a sedere numerati per altrettante fasce di prezzo dei biglietti che si potranno acquistare da domani (martedì 20 febbraio) a partire dalle 16 su www.ticketone.it e www.dromosfestival.it: poltronissima a 69 euro, poltrona a 57.50, primo settore a 51.75, secondo settore a 46 euro. Tutti i prezzi comprendono i diritti di prevendita; attivo il bonus cultura 18app e Carta del docente. Il biglietto per il concerto darà anche diritto all’accesso al sito di Tharros nel periodo compreso dal 14 al 28 luglio.

Fiorella Sinfonica – Live con orchestra rappresenta una nuova, emozionante avventura per la cantante romana nell’anno in cui spegnerà settanta candeline e che ha visto il suo ritorno in concorso al festival di Sanremo con il brano “Mariposa”, dopo l’ultima partecipazione e il secondo posto sul podio, nel 2017, con “Che sia benedetta”. “Mariposa” è un vero e proprio manifesto dedicato alle donne: Fiorella Mannoia canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore. E c’è da immaginare che “Mariposa”, vincitrice del premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo in gara all’ultimo festival di Sanremo, sarà tra le canzoni nella scaletta del suo concerto del 21 luglio a Tharros.