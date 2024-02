FENICE presenta il nuovo singolo “Haiku”

La promettente artista pubblica su tutte le piattaforme digitali un nuovo coinvolgente inedito dalla forte carica emozionale che racconta di una relazione tormentata.

FENICE pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 2 febbraio, “HAIKU”, il suo nuovo singolo, edito Needa/Indaco.

Dopo l’ultima release, “Mathilda”, pubblicata lo scorso 6 ottobre, la promettente artista presenta un nuovo coinvolgente inedito che inaugura il suo percorso artistico in questo 2024.

“HAIKU” si presenta come un brano dall’atmosfera immersiva e dalla forte carica emozionale attraverso il quale FENICE racconta di una relazione tormentata. La poetica introspettiva ed ispirata dell’artista esorcizza la consapevolezza di un amore impossibile sulle tinte malinconiche e oniriche del paesaggio sonoro della trascinante produzione e, grazie alla straordinaria capacità interpretativa di FENICE trasmette, nitidamente, il turbine emotivo che attraversa il suo mondo interiore.

L’ascoltatore viene così trasportato, fin dai primi versi, all’interno di una narrazione che lascia emergere la forte chimica tra i due amanti contrapposta alle loro complesse dinamiche relazionali. Nonostante le difficoltà, traspare un sentimento di speranza per il futuro della coppia mosso dalla passione comune per la musica.

“HAIKU” è, infine, un’imperdibile occasione per scoprire il talento cristallino di FENICE. Una release capace di valicare le etichette di genere che rappresenta un’interessante novità nel panorama discografico nazionale.

BIO – FENICE

Fenice è un artista (classe 2000), della scena italo/svizzera, attualmente di base a Milano. Fin dalla sua infanzia dimostra una predisposizione per la musica e, nella prima adolescenza, intraprende il suo percorso formativo prendendo lezioni di canto dal noto coach milanese Michele Fischietti. Parallelamente, inizia a studiare come autodidatta il pianoforte e la chitarra cominciando, in breve tempo, a sperimentare nella composizione dei suoi primi brani. Nel 2018 esordisce con, “Pensavo Fossi Tu”, il suo primo singolo ufficiale. Nel 2019 segue la pubblicazione del suo primo EP: “Diversi”.

Il taglio pop di queste sue prime release si evolve durante il periodo del lockdown aprendosi ad influenze urban che avvicinano l’artista ad un’attitudine rap. Con la pubblicazione di alcuni freestyle sui propri canali social suscita l’interesse di diversi addetti ai lavori e, il suo remix del brano “Sentimi” incontra l’apprezzamento di Madame venendo, infatti, ricondiviso dall’autrice. Il 24 febbraio 2023, Fenice pubblica il singolo “Mariposa” che si aggiudica le playlist editoriali: Novità rap italiano e Fresh Finds entrando, inoltre, in rotazione su Rai Radio 2 e Radio Italia Anni ’60.

Le successive release: “Testi Sad” e “Mathilda”, pubblicate rispettivamente nell’aprile e nell’ottobre 2023, vengono inserite nelle playlist Newcomers e Donne Emergenti di Vevo 2023. L’artista si esibisce come buskers per le vie di Milano e, durante gli ultimi anni, si è esibita su vari palchi, tra cui: Art Mall Milano, Arci Bellezza e Bachelite Clab. Inoltre, si aggiudica la finale del Sannolo Festival 2024. Viene ammessa nel 2020 al Conservatorio di Como dove, attualmente, studia canto lirico e pianoforte.