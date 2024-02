Feel K presenta il nuovo singolo “In Bilico”

FEEL K pubblica su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 23 febbraio, “IN BILICO”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Dirty Love Music.

A breve distanza dalla pubblicazione delle ultime release: “Firmo Col Sangue”, e “Switch”, la nuova promessa della scena urban presenta il suo primo inedito in questo 2024.

“IN BILICO” è un brano dal taglio intimo e introspettivo attraverso cui FEEL K ripercorre il suo vissuto traslando, in appena tre minuti, una sua breve autobiografia. L’ispiratissima poetica dei versi dell’artista e la sua inconfondibile impronta stilistica al microfono catturano, completamente, l’ascoltatore dando vita ad un flusso di pensieri che immortala alcuni degli episodi più significativi del suo passato che hanno forgiato la sua consapevolezza.

Rispetto alle precedenti release, con le loro atmosfere tensive dalla carica adrenalinica, in questo nuovo inedito FEEL K dimostra tutta la sua versatilità proponendo un’attitudine più emozionale ed un sound più chill e melodico della curatissima produzione, come sempre firmata da Daniele Cattaneo. Le strofe confermano, ancora una volta, il marchio di garanzia dell’artista che, con il suo flow e con la sua tecnica magistrale, inanella barre che non potranno che esaltare tutti gli estimatori del rap di qualità. L’inciso, cantato con un’intenzione delicata, crea una parentesi distesa e dall’atmosfera immersiva che si contrappone al ritmo incalzante del flusso di pensieri di FEEL K donando al brano un perfetto equilibrio.

“IN BILICO” è, così, un nuovo tassello che mette in luce la capacità del rapper di Vimercate di sorprendere gli ascoltatori ampliando la sua gamma interpretativa attraverso una costante sperimentazione tra differenti sonorità e approcci di scrittura.

BIO – FEEL K – Filippo Cosenza, in arte Feel K, è un rapper di Vimercate classe 2000. Inizia il suo percorso artistico sotto lo pseudonimo di “Blank” e si distingue, fin dalle sue prime release, per la sua capacità di coniugare uno stile diretto dalle punchline taglienti con un’attitudine conscious e introspettiva. Nel 2023 entra a far parte del team di Dirty Love Music e pubblica due brani: “Sempre Notte” e “DLM #01 (NO PARTITA)”, ottenendo subito un buon riscontro. Il 20 ottobre 2023 torna con il suo nuovo inedito “Firmo Col Sangue”, a cui segue, il 24 novembre 2023, il singolo “Switch”. Il 23 febbraio 2024 torna su tutte le piattaforme digitali con “IN BILICO”.