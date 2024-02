Federico Pizzarotti in Sardegna a sostegno della lista “+Europa-Azione con Soru”

Il Presidente di +Europa Federico Pizzarotti sarà in Sardegna per alcuni giorni a sostegno dellalista +Europa-Azione con Soru, componente della Coalizione Sarda di Renato Soru.Il fitto programma prevede come prima tappa la conferenza stampa in cui Pizzarotti saràaccompagnato dai coordinatori regionali di +Europa e Azione, Riccardo Lo Monaco eGiuseppe Luigi Cucca e dai candidati della lista nella circoscrizione di Sassari. Appuntamentoper giovedì 8 febbraio alle ore 11.00 a Sassari nella sala riunioni della Coalizione Sarda in viaBrigata Sassari 48.

Seguiranno diversi appuntamenti sassaresi come l’incontro pubblico del pomeriggio con la

cittadinanza e i candidati della lista, tra i quali Consuelo Sari, portavoce di +Europa a Sassari,

Valerio Zoncheddu, segretario provinciale di Azione, l’ex sindaco della città Nicola Sanna e il

sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta. Appuntamento alle ore 18.00 nella Sala Langiu in via

Carlo Felice 8.

Venerdì 9 febbraio alle ore 11.00 Pizzarotti e Lo Monaco saranno presenti a Olbia per una

conferenza stampa insieme ai candidati della lista nella circoscrizione Olbia-Tempio, tra i quali

Carla Baffi e Lorenzo Corda (seguirà indicazione del luogo).

Seguiranno una serie di incontri con alcune realtà produttive, culturali e associative del territorio

gallurese.

Nella mattina di sabato 10 febbraio, alle ore 11.00, Pizzarotti sarà nuovamente a Sassari

insieme al leader di Azione Carlo Calenda e al candidato Presidente Renato Soru per un

incontro pubblico all’Hotel Grazia Deledda .

Pizzarotti farà poi tappa verso il sud dell’isola per alcuni appuntamenti in Ogliastra, nel Medio

Campidano e nel Sulcis, terminando il suo tour sardo a Cagliari con agenda che verrà

comunicata a seguire.