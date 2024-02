Elezioni 2024: sospensione attività didattiche dell’Università di Cagliari lunedì 26 febbraio

Cagliari, 20 febbraio 2024 – L’Università degli Studi di Cagliari comunica che, per consentire, in particolare ai fuori sede, di esercitare il diritto di voto e partecipare ai seggi elettorali in occasione delle Elezioni regionali del prossimo 25 febbraio, tutte le attività didattiche (lezioni, attività di tutoraggio e riallineamento, esami di profitto) previste per lunedì 26 febbraio, saranno sospese.

Per quel che riguarda gli esami finali, la sospensione è limitata alla mattina del medesimo giorno.

Tutte le attività riprenderanno regolarmente a partire da martedì 27 febbraio 2024.