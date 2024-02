È sempre più estesa la campagna di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga

Non passa giorno che dai media locali e nazionali non apprendiamo notizie riguardanti arresti di spacciatori e sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Il business derivato dallo spaccio è diventato, fa gola a tanta gente che pensa di fare soldi facili giocando sulla pelle dei nostri ragazzi. Dal piccolo spacciatore molto spesso incensurato, convinto di uscire dalle secche della crisi arrotondando le entrate distribuendo qualche dose, per ritrovarsi poi invischiato in un traffico da cui non riesce più ad uscire, per finire al trafficante legato alla criminalità organizzata nazionale e internazionale il cui scopo non è certo “arrotondare” le entrate.

Chiudere gli occhi davanti ad una situazione di questa gravità sarebbe complicità imperdonabile per chi è convinto che qualcosa si può fare per arginarla e invertire la spirale discendente che a causa della droga sta imboccando l’intera società mondiale.

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva negli anni ’70 il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, lavorando alla creazione di un programma di recupero dalla tossicodipendenza che, senza l’uso di altre sostanze o farmaci, mira in primo luogo alla riabilitazione dei tossicodipendenti dal punto di vista umano e spirituale, ripristinando in loro il rispetto di sé e la voglia di creare e vivere la vita.

I volontari di Mondo Libero dalla Droga e di Scientology non intendono abbassare la guardia, al contrario, proprio in virtù della gravità della situazione, intensificano le loro azioni allargando il loro raggio d’azione dal sud all’estremo nord della Sardegna, raggiungendo nelle giornate tra lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio, Cagliari, Olbia, Nuoro e La Maddalena. Coinvolgendo decine di commercianti, parlando con i ragazzi e gli adulti, convinti che solo con la conoscenza e il senso di responsabilità dei giovani, ma non solo i giovani, si potrà fermare questa piaga sociale.