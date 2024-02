Droga: alcol e marijuana i primi pericoli per gli adolescenti

_Con i festeggiamenti del carnevale riemerge il pericolo causato

dall’abuso di alcol e marijuana, soprattutto tra i giovanissimi._

“Prevenire è meglio che curare” è il moto dei volontari di Mondo

Libero dalla Droga e di Scientology che, nell’attesa delle prime

sfilate carnevalesche, sono già in azione per mettere in guardia i

ragazzi dagli abusi di sostanze stupefacenti e alcol. Tutti gli anni

in queste giornate di festeggiamenti, decine di ragazzini vengono

soccorsi e portati ai pronto soccorso in coma etilico, causando gravi

problemi ai volontari del 118 e ai medici di turno.

Così, nelle serate tra lunedì 5 e mercoledì 7 febbraio centinaia di

libretti informativi sugli effetti di Alcol e Marijuana, saranno

distribuiti nelle strade e negozi di Cagliari, Nuoro, La Maddalena e

Guspini, con lo scopo di informare i ragazzi sugli effetti di queste due

droghe che in tanti considerano “leggere” ma che, visti gli effetti

e le conseguenze che spesso causano su chi le assume e sugli altri, di

“leggero” non hanno proprio nulla.

Nonostante il divieto della vendita degli alcolici e super alcolici ai

minori, si trova sempre il maggiorenne che si prende la briga di

procurare “legalmente” ciò che è necessario. Sa bene che il

prossimo passo sarà la canna e poi qualcosa di più pesante. Da

collaboratore a pusher come si può notare il passo è breve.

Un copione già sperimentato.

Sembra una ossessione per tanti ragazzi: sballo e divertimento devono

andare di pari passo.

Ragazzi sempre più giovani, spesso solo adolescenti, sono coinvolti in

questo losco e subdolo traffico, e quando si toccano gli adolescenti si

sta minando il futuro stesso della società.

Non c’è dubbio che vadano stroncati senza tentennamenti la

produzione e il traffico di qualsiasi tipo di sostanza, senza

distinzione tra droghe “pesanti” o “leggere”, mettendo in atto

iniziative di repressione più severe per fermare questo macabro

business. È dovere delle Istituzioni e delle persone di buon senso

proteggere i giovani.

Parte da questo presupposto l’impegno che anima i volontari di

Mondo Libero dalla Droga, da 25 anni impegnati nella campagna di

prevenzione non governativa più diffusa al mondo.

_“L’arma più efficace nella guerra conto la droga è

l’istruzione”_ scriveva il filosofo L. Ron Hubbard.

Recenti sondaggi ci dicono che oltre il 50% di chi non fa e non

ha mai fatto uso di droghe ha ricevuto informazioni che hanno fatto sì

che ne siano rimasti alla larga, questo dimostra che la prevenzione è

la strategia vincente nella lotta alla droga.

Quale sarebbe il risultato se si mettesse maggiore attenzione

sulla prevenzione e l’informazione, e i ragazzi fossero messi a

conoscenza delle VERE conseguenze cui andranno incontro con l’uso di

droghe sin dai primi anni di scuola?

Né falsi allarmismi né inutile proibizionismo. Conosciamo

bene le reazioni dei ragazzi a questi atteggiamenti. Una corretta

informazione metterà i nostri giovani nelle condizioni di capire e

decidere liberamente su cosa fare del loro futuro.

I volontari di Mondo Libero dalla Droga continueranno nelle

loro azioni di prevenzione per garantire ai nostri giovani una vita

felice e un futuro libero dalla droga.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com [1]