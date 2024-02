Distribuzione panni per incontinenti: una nuova ditta gestirà il servizio nella Asl n. 1

Sassari, 29 febbraio 2024 – La Asl di Sassari comunica alla popolazione interessata che dalla giornata di domani il servizio di distribuzione dei panni verrà garantito dalla ditta Serenity spa: il passaggio di consegne tra la vecchia ditta e quella nuova avverrà senza alcuna interruzione di servizio e disagio per la popolazione.

Per avere informazioni sullo stato di consegna dei propri ausili, o in caso di ritardo o mancata consegna, ma anche per ottenere maggiori informazioni sul servizio di erogazione del materiale, gli utenti possono contattare la ditta al numero verde 800 689816 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 19.00 e il sabato, dalle ore 09.00 alle 13.00) o inviare una mail all’indirizzo [email protected].

Il Servizio di fornitura di dispositivi assorbenti per incontinenti (pannoloni e traverse) da domani primo marzo 2024 verrà garantito dalla nuova ditta che, sulla base di una convenzione quadro regionale di una Gara centralizzata, a cui la Asl di Sassari ha aderito, si occupa della consegna a domicilio di ausili per l’incontinenza e assorbenza.

La Asl n. 1, in accordo con la nuova ditta, sta valutando l’attuale stato delle consegne del materiale sanitario e si impegna, dinanzi a mancate consegne non effettuate dalla vecchia ditta, a garantire la fornitura del materiale.

Nel tentativo di migliorare il servizio e avvicinarlo alle esigenze dei cittadini, soprattutto a quelli maggiormente fragili come gli anziani, la nuova gara d’appalto ha previsto un miglioramento del servizio, in particolare da un punto di vista dell’appropriatezza prescrittiva, in quanto ora il medico prescrittore dovrà inquadrare il livello di gravità di incontinenza del paziente (in una scala di quattro livelli, che va da quello lieve al gravissimo), saranno poi i sanitari della ditta a procedere all’ordine del materiale che sarà commisurato al livello e tipologia di incontinenza e alle esigenze cliniche e allo stile di vita del paziente (i panni oltre alla capacità di assorbenza cambieranno anche a seconda della taglia dell’utente).

La Asl di Sassari si scusa con gli utenti per il disservizio che si è venuto a creare ultimamente e assicura che ogni variazione messa in essere è stata pensata al fine di migliorare il servizio erogato.

Consapevoli dei disagi che la mancata consegna del materiale può creare nella popolazione, in particolare nelle persone più fragili, la Asl di Sassari, attraverso gli uffici dei Distretti e l’Ufficio relazioni con il pubblico, invita la popolazione a contattarla qualora si dovessero registrare eventuali disservizi.