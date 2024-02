Diﬀerent guarda al futuro e raﬀorza la compagine sociale con l’ingresso di Gruppo SAE

Il Gruppo editoriale SAE guidato da Alberto Leonardis, che controlla alcune importanti testate locali (Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara) acquisisce Different S.p.A.

Il Presidente di UNA, Davide Arduini, e Andrea Cimenti, restano all’interno del gruppo societario quali investitori e soci, insieme a Gruppo SAE S.p.A., nella società controllante di Different, SAE Communication s.r.l.

Different guarda al futuro e rafforza la compagine sociale con l’ingresso di Gruppo SAE

Davide Arduini e Andrea Cimenti rimangono ai vertici del consiglio d’amministrazione di Different, nel quale entrerà a far parte, con la carica di Presidente., Donato Iacovone, già Amministratore Delegato di EY Sud Europa ed oggi Presidente del CdA di Webuild S.p.A..

Il cda sarà poi completato dall’avv Marco Racano e dal dr. Massimo Briolini. Gli altri soci di Different escono quindi dalla compagine sociale e dal consiglio d’amministrazione. Si tratta solo del primo passo per realizzare, attraverso ulteriori operazioni straordinarie, un grande polo indipendente della comunicazione integrata a capitale italiano. A tal fine è stato creato il nuovo soggetto di controllo, in cui Davide Arduini e Andrea Cimenti sono divenuti soci.

Different si conferma il luogo dove le persone possono sviluppare competenze e professionalità per portare sempre più valore ai clienti.

L’operazione è stata seguita, per gli Acquirenti, dai propri advisor Massimo Briolini e Marco Racano, e da EY, che ha operato con un team composto da Christian Busca, Erjena Agaraj e Luigi Gazzaneo; per i soci reinvestitori Arduini e Cimenti da AMTF Avvocati per la parte legale con un team formato dal partner Alberto Crivelli e dal senior associate Nicholas Parati per gli aspetti corporate, e dal partner Piercarlo Antonelli per la parte labour, e per la parte finance da Arkios con un team formato dal partner Deborah Setola e dall’associate Andrea Sperati.

I soci di minoranza uscenti sono stati assistiti per la parte legale dall’avv. Marco Greco per la parte corporate e dall’avv. Marianna Luciano per la parte labour, e per la parte finance da HLB-BMP con il partner responsabile Marco Brocca.