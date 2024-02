De Luca, la stoccata di Meloni: “Fondi coesione usati per festa patata e sagra caciocavallo”

(Adnkronos) – Nuova stoccata della premier Giorgia Meloni nei confronti del governatore campano Vincenzo De Luca. Questa volta la critica mossa dalla leader di Fdi riguarda l'uso dei Fondi di coesione da parte della regione Campania: "Se uno guarda l'utilizzo dei Fondi – ha detto a Porta a Porta la presidente del Consiglio – in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo podolico, la sagra dello scazzatiello… Mi chiedo se queste siano le priorità". "Spendere i soldi in modo più strategico – ha aggiunto Meloni – può dare risultati migliori". Tornando sugli attacchi a lei rivolti dal governatore campano in occasione delle proteste contro la riforma dell'autonomia, Meloni ha poi affermato di essere "rimasta molto, molto colpita dal silenzio della segretaria del Pd sugli insulti e sui metodi del presidente De Luca". — [email protected] (Web Info)