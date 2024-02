Controlli gratuiti all’ospedale San Martino per la Giornata Nazionale sulle malattie dell’udito

Prenotazioni chiuse per gli screening dell’udito il 1 marzo. Esordio dell’Otorinolaringoiatria, per la prima volta presente nel nosocomio oristanese

ORISTANO, 23 FEBBRAIO 2024 – “Abbiamo ricevuto decine di mail in poche ore. Per questo le prenotazioni per gli screening gratuiti in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’udito del 1 marzo sono chiuse”. Lo ha comunicato il dottor Andrea Melis, dirigente medico presso la neonata Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria all’ospedale San Martino di Oristano. E’ stato subito un successo il lancio della nuova Struttura Semplice, attivata per la prima volta nella storia dell’ospedale oristanese. “Daremo priorità alle prenotazioni secondo un ordine di arrivo, ma saremo in grado di soddisfare solo una parte delle richieste. Agli altri cittadini consigliamo di non trascurare un eventuale problema di udito e di prenotare una visita otorinolaringoiatrica tramite il Cup con un’impegnativa del medico curante. Il nostro centro potrà ricevere prenotazioni a partire dal 26 febbraio”, ha precisato il dottor Melis.

I CONTROLLI Venerdì 1 marzo al terzo piano dell’ospedale oristanese si svolgeranno gli screening gratuiti sull’orecchio e sull’udito dalle ore 9 alle ore 12 per i pazienti, che si sono prenotati. Il dottor Melis ha aggiunto: “E’ importante sottoporsi a questi controlli gratuiti perché i disturbi dell’udito sono molto più diffusi fra la popolazione rispetto a quello che si pensa. Un italiano su cinque presenta un problema di sordità, una patologia che può colpire tutte le età, non solamente gli anziani, ma anche i bambini e i neonati, nei quali può determinare un mancato apprendimento del linguaggio. Ecco perché la diagnosi precoce, attraverso lo screening neonatale e gli esami strumentali, può evitare questa spiacevole conseguenza nei piccoli pazienti. Nel paziente anziano, con problemi di sordità, si può invece arrivare al decadimento di tutte le funzioni cognitive. In quest’ultimo caso identificare il calo uditivo e correggerlo con ausili protesici consente di migliorare la qualità dell’invecchiamento”.

NUOVA STRUTTURA “Nella Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoatria inizialmente ci occuperemo di tutte le attività ambulatoriali, che riguardano l’otorinolaringoiatria. In particolare un ambulatorio generale per le prime visite e i controlli, le endoscopie, e presto un ambulatorio di audiologia con tecnici audiometristi e un ambulatorio di vestibologia, per i disturbi legati alle vertigini”, ha chiuso il dottor Melis.