ConnecTeen, prosegue il ciclo di seminari sulle tematiche dell’adolescenza

Mercoledì 28 febbraio, nella sede del Centro Giovani di piazza Santa Caterina, si parlerà difamiglianell’incontrodaltitolo “Il ciclo di vita familiare”.

ConnecTeen, prosegue il ciclo di seminari sulle tematiche dell’adolescenza

Ragazzi, genitori e famiglie sono i destinatari e i protagonisti attivi delle attività dei seminari, elaborati e organizzati dalla Cooperativa sociale Airone, all’interno del progetto ConnecTeen, il percorso di connessione tra giovani e mondo del lavoro finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione dell’inclusione nel mondo del lavoro, realizzato nell’ambito dei progetti sostenuti dal PNRR e dall’Unione Europea NextGenerationEU.

Mercoledì 28 febbraio dalle 17:00 alle 19:00, nella sede del Centro Giovani di piazza Santa Caterina, si terrà il seminario su “Il ciclo di vita familiare”, per analizzare un percorso, quello della vita familiare, scandito dai passaggi che coinvolgono componenti diversi in relazioni e livelli diversi, con compiti di sviluppo diversi ed eventi critici differenti, attesi o inattesi. Un contesto in cui le famiglie con figli adolescenti, chiamate a fronteggiare problematiche impegnative, reggono un carico che spesso può produrre disagio e malessere sia nei genitori sia nei figli.

Il seminario, gratuito e aperto a tutti, si svolgerà come incontro di gruppo con il supporto di due formatrici, la Psicologa dello sviluppo Siria Bonu e l’Educatrice e formatrice P.I.P.P.I Tiziana Cossu, a condurre in maniera partecipata l’analisi e il confronto sulle tematiche.

Dopo quello di mercoledì 28 febbraio, sempre nella sede del Centro Giovani, dalle 17:00 alle 19:00, sono in programma i seminari su “Sessualità e adolescenza” (mercoledì 13 marzo), “Adolescenza e dipendenze” (mercoledì 27 marzo), e “L’adolescenza e il mondo dei social” (mercoledì 10 aprile)

Nell’ambito dello stesso programma di attività, sono stati attivati gli sportelli di ascolto psico-pedagogico con il supporto di specialisti, rivolti a genitori, insegnanti e adulti che per differenti motivi hanno a che fare con giovani adolescenti e che quotidianamente devono gestirne le complesse dinamiche di sviluppo e di relazione.

Per altre notizie clicca qui