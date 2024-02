Coldiretti Sardegna: venerdì 9 febbraio alla fiera di Cagliari incontro con i candidati alla presidenza della Regione

Al centro lo sviluppo della Sardegna e le proposte alla politica del mondo agricolo sardo

Lo sviluppo dell’agricoltura, dell’economia e della società sarda per i prossimi anni passa dalla Fiera di Cagliari. Coldiretti Sardegna, in vista delle prossime elezioni regionali organizza per venerdì 9 febbraio, alla Fiera di Cagliari, Palazzo Congressi, dalle ore 11, un importante incontro-confronto con i candidati alla presidenza della Regione.

CONFRONTO. L’appuntamento rappresenta un’opportunità per discutere dei temi cruciali legati allo sviluppo dell’isola e assume un’importanza strategica per il settore agricolo isolano. La giornata sarà l’occasione anche per presentare la piattaforma di Coldiretti Sardegna, orientata a promuovere lo sviluppo economico e sociale dell’isola attraverso il potenziamento di tutti i settori economici e sociali, a partire dall’agricoltura.

L’APPUNTAMENTO. All’incontro prenderanno parte i vertici dell’associazione guidata dal presidente e dal direttore regionale, Battista Cualbu e Luca Saba, oltre a una vastissima platea di agricoltori, allevatori e stakeholder provenienti da tutte le aree della Sardegna.