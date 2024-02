Col Vetoraz vi aspetta a PROWEIN 2024

Anche per il 2024 Col Vetoraz sarà presente dal 10 al 12 marzo al

Prowein a Düsseldorf, edizione che celebra i suoi 30 anni, nel corso

dei quali ha saputo garantirsi un ruolo di indiscusso riferimento nel

panorama fieristico, mantenendo una veste ed apertura internazionale

anche dei suoi visitatori, tutti professionisti del settore, e su questo

costruendo una rete di appuntamenti dedicati di alto livello.

Presso lo spazio collettivo Area 39 – Hall 15 – Stand G81, l’azienda di

Santo Stefano di Valdobbiadene proporrà in degustazione una selezione

dei suoi Valdobbiadene DOCG, annata 2023, espressione del legame

autentico e profondo con la propria identità territoriale, da ormai 30

anni difesa con passione e impegno immutati.

Ecco le referenze nello specifico: Valdobbiadene DOCG Superiore di

Cartizze, Valdobbiadene DOCG Millesimato, Valdobbiadene DOCG Extra Brut

Cuvée Ø, Valdobbiadene DOCG Extra Drye Valdobbiadene DOCG Brut.

Le colline del Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio UNESCO

dell’Umanità, riassumono come in uno scrigno, unicità e inestimabile

valore culturale, storico, paesaggistico. Una terra d’eccellenza nella

quale l’intero staff di Col Vetoraz si identifica, ed alla quale,

ciascuno nel proprio ruolo, dedica quotidianamente gesti d’amore

autentico scanditi da rispetto, ascolto dei ritmi naturali e passione.

Il risultato si esprime in ogni calice, con vini spumanti che parlano un

linguaggio fatto di equilibrio, armonia, eleganza, che per l’azienda

sono le parole chiave della piacevolezza.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si

trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo

colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la

famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la

coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di

questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo

Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola

azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in

soli 10 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in

termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg

vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di

bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni, la sfida è quella di riuscire a

mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande

rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema

cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e

della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di

ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi

concorsi enologici nazionali ed internazionali.