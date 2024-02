Chiara Ferragni, Fedez e l’intervista: “Zitta per troppo tempo, ora parlo”

(Adnkronos) – Chiara Ferragni commossa per i messaggi ricevuti dopo la pubblicazione dell'intervista al Corriere della Sera. L'imprenditrice e influencer ha parlato al quotidiano lo scorso 20 febbraio, prima che venissero rese pubbliche le news relative alla separazione da Fedez. Ferragni sul proprio profilo Instagram ha rilanciato l'intervista, ricevendo evidentemente una valanga di messaggi dai follower. "Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare", scrive in una storia, prima di fornire i numeri record di accessi sul proprio profilo Instagram. Quindi, l'influencer pubblica un proprio selfie che la ritrae visibilmente commossa per i feedback: "Io che vi leggo", è il messaggio abbinato all'immagine. — [email protected] (Web Info)