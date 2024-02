Chi è Big Mama, la rapper di Avellino tra i big di Sanremo

(Adnkronos) – Classe 2000, BigMama partecipa al Festival di Sanremo 2024 tra i big portando il rap sul palco dell'Ariston con 'La rabbia non ti basta'. All'anagrafe Marianna Mammone, 24 anni a marzo, l'artista è considerata una delle giovani realtà musicali più interessanti del paese. Ieri la prima esibizione in gara – con le lacrime liberatorie alla fine della performance – dell'artista nata ad Avellino e residente fino al 2019 in un piccolissimo paese di provincia, prima di sbarcare a Milano. Tra le novità più di talento del panorama musicale italiano, BigMama viene scelta nel 2022 da una piattaforma streaming musicale come una delle dieci artiste di RADAR Italia, il programma globale della piattaforma di streaming nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi. Il 2022 di BigMama inizia alla grande: è la testimonial di Zalando per #voceallostile per il quale reinterpreta il classico “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli e il suo volto finisce sui cartelloni pubblicitari più importanti di Milano. Il 15 aprile 2022 esce il suo primo disco “Next Big Thing”, una dimostrazione di tutto il suo carattere forte che le ha permesso di superare le prove più difficili che la vita può mettere di fronte. Il primo maggio sale sul palco del Concertone di Roma e conquista tutti con un discorso sulla body positivity criticando il bullismo di cui è stata vittima in prima persona. Durante l’estate dello stesso anno BigMama è protagonista del suo primo tour, venti date in giro per l’Italia nelle quali ha messo in mostra tutto il suo talento e il suo carisma sopra un palco. Partecipa a Sanremo 2023 come ospite nella serata dei duetti con una perfomance iconica di “American Woman” insieme ad Elodie e il 24 febbraio pubblica il suo nuovo singolo “Ma che hit” prodotto da Damiank a cui segue la canzone tutta da ballare “Bloody Mary” prodotta dagli ITACA. Dopo esser finita sui cartelloni di Times Square a New York grazie ad una collaborazione con una nota piattaforma di streaming musicale , BigMama è arrivata finalmente sul palco dell'Ariston. — [email protected] (Web Info)