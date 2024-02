Centro studi agricoli – News

Centro studi agricoli – News. E’ la prima volta, che in Sardegna si organizza una manifestazione di protesta da parte del Centro studi Agricoli.

Le aziende agricole Sarde hanno avuto troppa pazienza , non possiamo più aspettare dichiara Stefano Ruggiu dirigente del CSA e a capo di un’azienda di ortaggi, la nostra protesta è rivolta a allevatori e agricoltori Sardi che a seguito di

questi ritardi si trovano in grosse difficoltà, noi non accusiamo

nessuno ma vogliamo ricevere quanto ci è dovuto, noi continua il più

delle volte produciamo e vendiamo sotto costo, perchè dobbiamo

rispettare le complicatissime regole impartite da UE e Regione e gli

aiuti ci servono per non produrre in perdita non per arricchirci.

Associazione agricola, che coinvolge in contemporanea e alla stessa ora tutti i capoluoghidella Sardegna, con Sit in agli ingressi delle agenzie Argea e aicancelli dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, afferma il suopresidente Tore Piana, noi, continua avevamo già manifestato il 15Dicembre a Sassari, avevamo ricevuto garanzie che i pagamenti sarebberostati eseguiti a Fine Gennaio, ma cosi non è stato, restano esclusecirca 12.000 aziende agricole e tutti gli indennizzi al compartoagricolo, in capo all’Agenzia LAORE.

Domani a Sassari, Nuoro, Sanluri e Cagliari saremo numerosi per protestare e

chiedere dignità alla politica Sarda, che pare interessare poco dei

nostri problemi, afferma Tore Piana. La protesta a Oristano a causa

della Sartiglia è rimandata al 19 Febbraio , noi ora vogliamo risposte

certe e date certe sia dalle Agenzie ARGEA che LAORE ma soprattutto

dalla Politica Regionale, se così non fosse inaspriremo nelle prossime

settimane il livelli di protesta, vogliamo e chiediamo Rispetto e

Dignità che oggi non riceviamo, conclude Tore piana.