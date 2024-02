Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVII edizione

Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVII edizione, Stagione di teatro dedicata ai ragazzi XXVII edizione

21 gennaio – 19 marzo

Teatro Comunale Si ‘e Boi – Selargius

CAPITANI CORAGGIOSI, domani, domenica 11 febbraio, Teatro Si ‘e Boi, Selargius: è qui la festa! Perché a partire dalle 16, nel quarto appuntamento della stagione che il Cada Die Teatro dedica ai ragazzi, sarà subito FESTA DI CARNEVALE IN MASCHERA, con giochi, maschere, zeppole e musica; poi Come un Luna Park, con i Cemea Sardegna, una piazza con tante postazioni di gioco, come nelle vecchie feste e nelle fiere di borghi e paesi giochi di abilità della tradizione popolare, tutti realizzati in legno. E alle 17.30 la festa continua, e si conclude, con l’immancabile momento di spettacolo: sul palco del Si e’ Boi ecco arrivare CHISCIOTTE FENICOTTERO, produzione storica di Cada Die, con Alessandro Mascia, Mauro Mou, Silvestro Ziccardi, Giorgio Del Rio, Lara Farci, ideazione di Bruno Tognolini, Mou e Ziccardi, testo di Tognolini/Cada Die Teatro, regia di Pierpaolo Piludu e collaborazione alla drammaturgia e alla regia di Alessandro Lay (scenografie: Mario Madeddu, Marilena Pittiu; costumi: Marcella Ki; direzione tecnica: Gianni Schirru; suono: Giampietro Guttuso, Matteo Sanna). Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con “L’isola delle storie – Festival letterario della Sardegna” di Gavoi (2005).

Al suono della sirena, avanzano pedalando su strane macchine a tre ruote, su cui sono montati dei forni fumanti, due figuri in divisa scura: sono i Militi del Fuoco, Capitano Beatty e Milite Montag. Beatty è burbero, cattivo, stupido, convinto delle sue poche idee, che coincidono con gli slogan del suo Re Toto: per il bene della patria bisogna arrestare chi legge e bruciare tutti i libri del mondo. Montag è (sarebbe) mite, allegro e furbo, ma, costretto dalla divisa e da quell’implacabile superiore (che teme), reprime questa sua natura sotto una smorfia di grinta feroce. I due militi del fuoco si aggirano per le strade sulle mostruose macchine mangialibri: strappano i libri dalle mani dei bambini, ne leggono con disgusto alcuni passi, illustrano le stravaganti degenerazioni fisiche e mentali che da quelle pagine sono causate, e senza aggiungere altro buttano i libri nel fornociclo. I due sono sulle tracce di un pazzo pericoloso, a cui i libri hanno fatto perdere la testa. Il ribelle Chisciotte Fenicottero, sempre accompagnato dal fedele Sancho, non può passare inosservato: ha due gambe lunghissime, un’aria stralunata ed è sempre seguito da uno stuolo di piccoli spettatori.

Il pazzo Chisciotte, dall’alto dei suoi trampoli, vede fabbriche di cioccolato nelle chiese, orribili Voldermort in innocue vecchiette e platani picchiatori nelle palme o nei pini delle piazze. Forse ha letto troppi libri per bambini, ma sembra molto lucido e assennato quando c’è da combattere la prepotenza e l’ignoranza di Re Toto e dei suoi Militi del Fuoco.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, della Fondazione di Sardegna.

Info e prenotazioni

Teatro Si ‘e Boi – piazza Si ‘e Boi (ingresso Via Veneto) – Selargius

La biglietteria apre la domenica alle 15:30. Prenotazione consigliata

Biglietti e abbonamenti

Ingresso: 8 euro (6 euro residenti)

Festa di Carnevale: 10 euro (8 euro per i residenti)

Abbonamento: 58 euro (44 euro residenti)

Ogni settimana viene offerto un biglietto sospeso

www.cadadieteatro.com