Atletica, Furlani vola a 8,34 nel lungo: record italiano indoor

(Adnkronos) – Mattia Furlani migliora il record italiano di salto in lungo indoor. Negli Assoluti di Ancona, al quarto tentativo il 19enne salta 8,34 e dopo 17 anni cancella il primato di Andrew Howe, realizzato in occasione della medaglia d'oro agli Europei indoor di Birmingham del 2007. Nessun atleta under 20 ha mai ottenuto una simile misura indoor, a un solo centimetro dal record del mondo U20 all'aperto del russo Sergey Morgunov (8,35). Per il 19enne delle Fiamme Oro è attualmente la migliore prestazione mondiale del 2024, allo stesso livello dell'8,34 del giamaicano Wayne Pinnock, a sole due settimane dai Mondiali indoor di Glasgow. L'exploit di Furlani arriva con una sequenza impressionante: 8,31, 8,24, 8,03, 8,34, prima di una rinuncia e del nullo finale. "Impressionante, una giornata da ricordare -dice Furlani – Voglio solo ringraziare chiunque mi abbia supportato in questo percorso. Siamo all'inizio dell'anno e dobbiamo restare concentrati senza rischiare quanto accaduto all'ultimo salto oggi". Il pensiero va ai Mondiali d Glasgow: "Sì, con queste misure ci si diverte. Bisogna portarle al posto giusto al momento giusto, lavorando su questa strada".