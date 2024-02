Ascolti tv, ‘Gloria’ chiude e vince la serata

(Adnkronos) – L’ultima puntata della fiction 'Gloria', in onda ieri su Rai1, è stata vista da 3.199.000 spettatori con il 17.4% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto, 'Ciao Darwin Rewind' su Canale 5, con 2.166.000 spettatori e il 12.6% di share. Terzo posto per 'DiMartedì' su La7, con 1.680.000 spettatori e il 9.9% d share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene' su Italia1 (1.393.000 spettatori, share 9.7%), 'Dalla Strada al Palco' su Rai2 (1.039.000 spettatori, share 6.3%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (735.000 spettatori, share 5%), '4 Ristoranti' su Tv8 (584.000 spettatori, share 2.9%). 'Sento la terra girare' sul Nove (505.000 spettatori, share 2.8%), 'Petrolio' su Rai3 (450.000 spettatori, share 2.3%). In access prime time su Rai1, 'Cinque Minuti' ha ottenuto 4.664.000 spettatori (share 22.2%) e 'Affari Tuoi' 5.617.000 spettatori (share 25.6%). Mentre su Canale5 'Striscia la Notizia' ha registrato 3.572.000 spettatori con il 16.3% di share. — [email protected] (Web Info)