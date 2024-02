Arrestato a Malta il genero di Totò Riina, sarà estradato

(Adnkronos) – Il genero del boss mafioso Totò Riina, Antonio Ciavarello, detto Tony, 50 anni, è stato arrestato a Malta in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Brindisi nel 2022 per far scontare una pena detentiva per truffa e violazione delle prescrizioni di sicurezza. La notizia è riportata dalla versione on line del ''Times of Malta'' che cita un comunicato della Polizia di Malta, riferendo che l'arresto è avvenuto oggi a Mosta. Comparso in Tribunale dopo l'arresto, come riporta ancora il quotidiano maltese, Ciavarello ha dato il consenso all'estradizione. Secondo il legale d'ufficio l'accusato sapeva della sentenza ma, secondo la versione difensiva, non sapeva che fosse effettiva. Non risultano, invece, pendenze legali con la polizia o con le autorità maltesi. Una volta convalidato l'arresto, per decisione del magistrato Giannella Camilleri Busuttil, Ciavarello è stato riportato in custodia, in attesa dell'estradizione da attuare insieme all'autorità giudiziaria italiana. Ciavarello, palermitano, vive da tempo con la moglie Maria Concetta Riina a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, e questo spiega la competenza della Procura pugliese. — [email protected] (Web Info)