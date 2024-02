Amatori Rugby Alghero Prima Squadra

Amatori Rugby Alghero Prima Squadra – Nella 14ª giornata del Campionato di Serie A Girone 1, l’Amatori Rugby Alghero ha affrontato l’ASD Rugby Milano in casa, al Campo Rugby Maria Pia, concludendo l’incontro con una sconfitta di stretta misura per 21-28.

Nonostante il risultato, l’Amatori Rugby Alghero ha ottenuto un punto in classifica grazie al bonus difensivo, dimostrando una notevole resilienza e spirito di squadra.

I momenti salienti del match includono le prestazioni di Mauriziano, che ha aperto il punteggio con un calcio piazzato, e di Francisco Stavile, autore di due mete cruciali nell’ultimo quarto di gara che hanno ridotto il divario.

L’ASD Rugby Milano ha risposto con mete di Ferrari Marco e Bossola, oltre a una trasformazione impeccabile di Romano.

Con la presenza di circa 250 spettatori, l’incontro è stato un’esibizione di talento e determinazione da entrambe le parti.

L’Amatori Rugby Alghero si prepara ora per il prossimo incontro in casa contro il Rugby Noceto, puntando a portare in campo lo stesso impegno e la stessa grinta visti oggi.