Alla 17esima edizione Reporter del Gusto premiati i racconti della salumeria italiana

(Adnkronos) – Si è svolta ieri – 7 febbraio – al Ristorante Cracco di Milano la cerimonia di premiazione della diciassettesima edizione di Reporter del Gusto, il premio giornalistico ideato e promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi) dal 2005. L’incontro è stato presentato da Francesca Romana Barberini, conduttrice, foodwriter e autrice di programmi enogastronomici di radio e tv. Quella di ieri è stata la terza edizione abbinata al progetto europeo 'Let’s Eat – European Authentic Taste', il programma promosso da Ivsi, insieme ad Asiac – l’Associazione delle cooperative agricole di Imathia in Grecia, che mira a migliorare il livello di conoscenza dei pregi dei prodotti agroalimentari dell’Unione e ad aumentarne la competitività e il consumo, all’interno di tre paesi target: Italia, Francia e Belgio. Fra i quattro ambassador del progetto europeo che coniuga gusto, storia, qualità e rapporto col territorio di salumi e frutta, oltre a Matteo Eydallin (campione di scialpinismo), Tanya Gervasi (lifestyle influencer) e Paola Fraschini (campionessa di pattinaggio), anche lo chef Carlo Cracco. Sono stati premiati dieci giornalisti, che attraverso il loro lavoro hanno raccontato e divulgato il patrimonio della salumeria italiana e il ruolo che questa riveste all’interno del panorama agroalimentare globale. Inoltre – proprio in virtù del coinvolgimento di Francia e Belgio nel progetto europeo. Anche in questa edizione si è confermato il respiro internazionale del premio: oltre ai sette giornalisti della stampa italiana anche tre giornalisti della stampa estera, provenienti rispettivamente da Francia e Belgio, che hanno scritto dei salumi italiani a seguito della partecipazione ad alcune delle iniziative di valorizzazione realizzate nei loro Paesi di appartenenza. Hanno ricevuto il titolo di Reporter del Gusto 2024 della stampa italiana: Sebastiano Barisoni (Radio24); Daniele Colombo (Mark Up); Augusto Ficele (Il Quotidiano del Sud); Alessandro Perozzi (Agorà – Raitre); la Redazione di Unomattina (Raiuno); Emiliano Sgambato (Il Sole 24 Ore); Dario Vanacore (RTL 102.5). Per la stampa estera Michela Secci (la Voce degli italiani in Francia), Valérie Labonne e Cosimo Franze (Radio-Télévision Belge de la Communauté Française). Un premio speciale come ‘Personaggio di Gusto’ è stato consegnato anche a Francesca Romana Barberini, madrina storica del premio e profonda conoscitrice del settore agroalimentare made in Italy. “Il premio, arrivato alla diciassettesima edizione, è nato dall’esigenza dell’istituto di voler riconoscere il fondamentale ruolo dei media nel raccontare le nostre eccellenze, per promuovere una informazione corretta e completa sui nostri prodotti. Negli anni, hanno ricevuto il premio oltre 130 firme, fra giornalisti italiani e stranieri, a testimonianza di quanto sia interessante raccontare un mondo come quello alimentare che ha al suo interno la storia, le tradizioni, il gusto e il saper fare italiano”, ha dichiarato Francesco Pizzagalli, presidente Ivsi. Da qualche anno il premio dedica molta attenzione anche agli articoli che si occupano di sostenibilità: “Stiamo spingendo le nostre aziende a impegnarsi sempre di più nell’ambito della sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale. Un percorso iniziato nel 2019 e che sta dando molti frutti”, ha concluso il presidente. Ad accompagnare la premiazione un menu curato direttamente dallo chef stellato Carlo Cracco: ‘Uovo soffice con variazione di broccoli e prosciutto crudo croccante’, ‘Risotto alla zucca con crema al prezzemolo e guanciale croccante’ e ‘Filetto di manzo arrosto con purea di sedano rapa, sugo di carne e speck’. Un’esperienza gustativa in cui non sono mancate sfumature e rivisitazioni dell’eccellenza culinaria italiana. La targa ‘Protagonisti del futuro’ che è stata consegnata ai Reporter del Gusto è dell’artista Gianluigi Bassanello. — [email protected] (Web Info)