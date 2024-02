A Terralba rientrata l’emergenza “pediatra”. Un nuovo medico per bambini e famiglie

ORISTANO, 8 FEBBRAIO 2024 – Le famiglie dei piccoli pazienti del terralbese ora hanno trovato la risposta adeguata alle loro aspettative. La direzione generale della Asl 5 di Oristano, l’ufficio di integrazione ospedale-territorio e la direzione del distretto di Ales-Terralba comunicano che ha preso servizio un nuovo pediatra a Terralba.

La dottoressa Francesca Corrias, a disposizione di tutto il territorio del terralbese, visita i piccoli pazienti nell’ambulatorio di viale Sardegna 72, nei seguenti giorni ed orari:

lunedì e martedì dalle 9,30 alle 12,30

il mercoledì dalle 15 alle 18

il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 19

il venerdì dalle 10 alle 13.

Il numero di telefono della dottoressa Corrias è il seguente: 3515165572.

“La dottoressa Corrias ha già acquisito tutti i pazienti rimasti privi di pediatra di libera scelta dopo il pensionamento della collega, la dottoressa Carmina Serra”, ha sottolineato il direttore socio-sanitario della Asl 5 di Oristano, il dottor Alessandro Baccoli, “una notizia importante per tutto il territorio e per garantire la continuità di un servizio di primaria importanza per le famiglie”.