Se stai per acquistare un’auto per la prima volta o se non ne si acquista una da tanti anni, può certamente risultare complicato capire da dove partire. Negli ultimi anni il mercato automobilistico ha fatto passi da gigante, migliorando giorno dopo giorno per non perdere di vista la concorrenza. Molti consumatori, che per la prima volta si avvicinano all’acquisto di un veicolo, decidono di affidarsi a piattaforme come Ovoko, in cui è possibile acquistare ricambi scegliendo tra una vasta gamma di marchi, come ad esempio i ricambi BMW. Altri invece si recano nei concessionari per acquistarne una di prima mano. In questo articolo cercheremo di illustrare i passaggi fondamentali per trovare l’auto giusta per te.

7 steps per trovare l’auto giusta

Passaggio 1. Valuta le tue esigenze

La scelta del veicolo dipende prima di tutto dalla persona che lo vuole acquistare. Molti decidono infatti in base all’estetica spesso preferendo il noleggio all’acquisto, in modo da poter sfoggiare la propria auto, mentre altri prediligono le prestazioni e le funzionalità. In questo caso ci sono degli elementi che non possono essere tralasciati. Fra questi abbiamo il numero di passeggeri, il tipo di tragitto che viene affrontato giornalmente, se si ha un posto auto o un garage e altre caratteristiche. In base a questo è utile quindi come primo passaggio domandarsi di cosa si ha bisogno.

Passaggio 2. Imposta il tuo budget

Un veicolo nuovo può essere pagato principalmente in due modi diversi. Uno è pagarlo interamente, l’altro rateizzando l’acquisto. Nel caso di un acquisto a rate è importante prendere in considerazione il numero di rate e quanto queste gravitino sul proprio stipendio. La regola generale è che una rata non deve mai superare il 15% sul totale dei soldi che guadagni, e a questi va aggiunto un ulteriore spesa mensile di carburante e assicurazione. Prendendo questo punto in considerazione, è importante studiare bene il budget a disposizione per l’acquisto e comportarsi di conseguenza senza fare passi azzardati.

Passaggio 3. Considerare più auto

Capita molto spesso che si desideri una determinata auto e si faccia di tutto per poterla avere, ma il mercato automobilistico è vario, ed è giusto prendere in considerazione più modelli adattandoli alle proprie possibilità. Il consiglio migliore è quello di partire dall’auto dei tuoi sogni, e se vi è possibilità di acquistarla, a quel punto conviene confrontarla con altre raggiungendo un punto d’incontro.

Passaggio 4. Trova un’auto online

Fino a qualche anno fa per poter acquistare un veicolo era indispensabile recarsi di persona in un concessionario, con l’avvento di diverse piattaforme di vendita poter trovare il veicolo giusto è molto più facile e intuitivo. Molti siti offrono infatti una panoramica completa sul veicolo che ti interessa, calcolando anche i costi ed eventuali rate, inoltre attraverso i feedback di altri clienti è ancora più facile capire se quell’acquisto convenga o no. Attraverso i siti si può programmare una visita al concessionario per un giro di prova, facendo così il rapporto venditore-cliente è ancora più diretto di quanto non lo sia mai stato.

Passaggio 5. Valutare i costi a lungo termine

Alcune auto, soprattutto se usate, possono essere vantaggiose all’acquisto ma più costose nel lungo termine. Un consiglio fondamentale è quello di studiarsi bene tutte le caratteristiche principali, come ad esempio il tipo di motore, il consumo di carburante e la qualità generale dei suoi comfort. Trovare l’offerta più bassa spesso non significa realmente un vero risparmio.

Passaggio 6. Programmare un giro di prova

Una volta deciso il veicolo giusto a quel punto non resta che programmare un giro di prova. Prima di acquistare è infatti fondamentale tastare con le proprie mani le prestazioni dell’auto. Il consiglio principale è quello di programmare più giri con diversi veicoli, in modo da non limitare le proprie opzioni. Nella maggior parte dei casi dopo un giro di prova il venditore comincerà a parlare di numeri, non farti intimidire e chiedi più tempo per pensarci.

Passaggio 7. Scegli la tua auto

Adesso che hai effettuato il tuo giro di prova la scelta dovrebbe essere più chiara e non resta che scegliere la tua auto. Effettua altre ricerche per esserne sicuro, perchè una volta acquistata, ti accompagnerà nei tuoi viaggi per molto tempo. Non esiste una risposta perfetta, ognuno ha i propri gusti e le proprie esigenze,quindi la decisione finale dipende solo e unicamente da te.