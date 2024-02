14/2 Catrina Davies @ Valentine’s Day Dinner & Party c/o Grand Hotel et Des Palmes – Palermo

14/2 Catrina Davies @ Valentine’s Day Dinner & Party c/o Grand Hotel et Des Palmes – Palermo, Catrina Davies torna protagonista sul palco come dj, nella sua amata Sicilia, al Grand Hotel et Des Palmes di Palermo. La data da mettere in agenda è il 14 febbraio 2024, per un Valentine’s Day Dinner & Party riservato a chi è innamorato… e pure a chi non lo è. La location è decisamente esclusiva: dalle 20:30 alle 22:30 si cena nella magica atmosfera della Sala degli Specchi, con il sound eclettico di Catrina Davies. Dopo cena, ingresso gratuito, ma solo per chi è in nella lista invitati. La serata è curata da Stefania Morici (Art Eventi)