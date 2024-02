1 di 6.598 Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVII edizione

21 gennaio – 19 marzo, Teatro Comunale Si ‘e Boi – Selargius

Ritorna ancora domani, domenica 4 febbraio, l’appuntamento di rito con la XXVII edizione di CAPITANI CORAGGIOSI, la rassegna che il Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. Al Teatro Si ‘e Boi di Selargius si parte sempre alle 16, con le Mani in Pasta, un laboratorio dei Cemea Sardegna per dosare ingredienti, impastare, sporcarsi le mani, produrre paste modellabili e pasta da mangiare; poi, I ritmi del Carnevale, a cura di Giorgio Del Rio: si entrerà nella tradizione carnevalesca cagliaritana per costruire una “ratantira” che la domenica di carnevale animerà una piccola sfilata nel Parco Si e’ Boi. Con percussioni realizzate con materiali di recupero Del Rio guiderà i bambini e le bambine nei ritmi collettivi dello storico carnevale cagliaritano. E prima della merenda delle 17, anche Giochiamo con trasporto, a cura di Amici della bicicletta. Alle 17.30 una prima assoluta: debutta EMMA, coproduzione fra Cada Die Teatro e la Casa Degli Alfieri/Universi Sensibili di Asti, spettacolo firmato da Antonio Catalano, artista multiforme, attore, scrittore, poeta, e Mauro Mou, attore e regista di Cada Die, tratto dal racconto di Catalano “Emma, lasciati in pace quando cade la neve”, con Lara Farci e lo stesso Mou, che ha curato anche l’elaborazione drammaturgica e la regia, assistente alla regia è Francesca Pani, collaborazione alla drammaturgia di Lara Farci e Francesca Pani, musiche originali di Mou e Matteo Sanna (luci: Emiliano Biffi; suono: Matteo Sanna; realizzazioni scene: Mario Madeddu, Marilena Pittiu).

Appena sveglia, Emma scese dal grande lettone, si vestì velocemente e si precipitò in cucina, come ogni mattina, per fare colazione prima di andare a scuola. Senza pensarci due volte prese le mani della mamma, la guardò dritta negli occhi e le disse tutto d’un fiato: “Mamma, oggi posso andare a scuola da sola?”. Emma è lo stupore del mondo attraverso lo sguardo di una bambina di otto primavere. Una “suite musicale” per corpi fragili, parole sussurrate, incontri misteriosi e silenzi. Guidati dal racconto di Catalano, si prova a riflettere sul rapporto delle bambine e dei bambini con i luoghi in cui vivono, sulle piccole conquiste di autonomia, sul loro sviluppo psicofisico e cognitivo, ma soprattutto sul desiderio di scoperta.

Emma andrà poi in scena per le scuole nelle matinée di lunedì 5, del 6 e 7 febbraio, alle 10.

Lo spettacolo rientra quest’anno anche nel progetto Teatro in ospedale, che Cada Die Teatro porta avanti dal 2013 grazie alla collaborazione con il maestro Andrea Serra e al sostegno delle strutture ospedaliere della ASL di Cagliari (Microcitemico e Brotzu).

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, della Fondazione di Sardegna.

Teatro Si ‘e Boi – piazza Si ‘e Boi (ingresso Via Veneto) – Selargius

Ingresso: 8 euro (6 euro residenti)

Festa di Carnevale: 10 euro (8 euro per i residenti)

Abbonamento: 58 euro (44 euro residenti)

Ogni settimana verrà offerto un biglietto sospeso

