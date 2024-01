UGL Chimici: sit-in a Sassari

Si è tenuto ieri per l’intera giornata un sit-in presso la sede di e-distribuzione e dell’Unità Territoriale di Sassari.

La manifestazione inserita all’interno delle sciopero proclamato il 18 dicembre 2023 relativo alle prestazioni straordinarie ed agli spostamenti di orario sino al 6 febbraio, con un ora di sciopero il 10 gennaio 2024 e un sit-in per l’intera giornata .

Una serie di disservizi avvenuti nelle ultime settimane e di reti che collassano da sole minando la sicurezza delle persone, hanno avvalorato le motivazioni della vertenza portata avanti da UGL Chimici-Energia.

“Prosegue la vertenza e-distribuzione in Sardegna promossa da UGL Chimici-Energia. A sorpresa nel primo pomeriggio di ieri, la gradita presenza di Michele Pais Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, che ha voluto partecipare la sua vicinanza ai Lavoratori.

Abbiamo cosi colto l’occasione per spiegare le motivazioni della protesta in corso. Contestualizzando la necessità di investimenti in infrastrutture e reti, l’urgenza improcrastinabile di assunzioni di operai e tecnici, ma anche il miglioramento del clima di lavoro deteriorato inesorabilmente negli ultimi anni.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Michele Pais ha comunicato ai presenti al sit-in, che nella giornata di oggi 26.01.23 vista la presenza del Ministro Matteo Salvini a Cagliari, porterà a conoscenza dei dettagli della vertenza in essere, riconducibile ad una condizione in cui si trovano tutte le regioni d’Italia. Nel mentre per quanto ci riguarda in assegna di segnali aziendali la vertenza continua!”-