Trittico di Adriano Bolognino. Sarà un 2024 molto intenso per la circuitazione delle produzioni di Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza, attivo in Italia e all’estero con numerosi progetti artistici.

Da anni Körper propone lavori di qualità e spessore artistico alla scena nazionale e internazionale, ponendo molta cura e attenzione all’identità e all’unicità della performance.

Durante il mese di febbraio il coreografo napoletano Adriano Bolognino presenterà il suo Trittico nei teatri del Ce.D.A.C. (Centro Diffusione Attività Culturali), il circuito multidisciplinare dello spettacolo della regione Sardegna, portando in scena Come neve, Gli Amanti e Your Body is a Battleground, tre performance dalla partitura profonda ed estremamente poetica. L’intensità dei lavori di Bolognino incanterà il Bocheteatro di Nuoro (4 febbraio), il Teatro Centrale di Carbonia (5 febbraio), il Teatro Comunale di San Gavino (6 febbraio), e il Teatro Civico di Alghero (7 febbraio).

Il Trittico di Adriano Bolognino presenta al pubblico una linea narrativa costituita da suggestioni e ideologie che ci riportano a un immaginario quasi sognante, ma estremamente concreto. Come neve parte dall’immagine della neve osservata dagli occhi di un bambino e prosegue verso il ricordo e il senso di benessere, protezione e comunità che ne scaturisce; prima di iniziare a lavorare con i corpi delle danzatrici (Rosaria Di Maro e Noemi Caricchia), crea un ambiente che rispecchi già l’idea della creazione, a cominciare dai loro abiti. Viene dunque coinvolto “Il club dell’uncinetto”, un gruppo di donne che, durante la pandemia, si è ritrovato per reinventarsi, riscoprendo un’arte e trasformandola in un nuovo lavoro. Intrecciando questi elementi, lo spettatore viene invaso da una nevicata improvvisa di corpi in movimento, fermo in una serena contemplazione. Bolognino compone una coreografia come fosse uncinetto: una trama intricata eppure elegante, un intreccio consapevole che genera nuove forme. Costruire, cucire, ricucire, reinventare.

Il secondo spettacolo prende spunto dal calco de Gli Amanti risalente al 79 d.C., portando alla luce un amore interrotto improvvisamente dalla forza prepotente della natura, ma custodito in eterno. L’abbraccio che li avvolge da circa 2.000 anni apre mondi e spazi di riflessione che vanno oltre la dimensione temporale, aprendo uno spiraglio di libertà attraverso il movimento dei corpi. Your body is a battleground si interroga poi sulla valenza dei ruoli sociali: il titolo rimanda all’immagine in di Barbara Kruger, creata e diffusa per la marcia delle donne di Washington nel 1989, grande manifestazione in favore della libertà femminile di autodeterminazione sul proprio corpo e sull’aborto negli USA.

KÖRPER – CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZA

Körper continua la sua attività di produzione e valorizzazione dei nuovi linguaggi della danza contemporanea in Campania, in Italia e all’estero. Un progetto articolato non solo attraverso produzioni di spettacoli nei teatri, ma anche con residenze, incontri, in grado di mettere in relazione la scena contemporanea locale con quanto avviene a livello nazionale e internazionale.

Il riconoscimento del MIC a giugno 2022 come Centro Nazionale di Produzione della Danza arriva dopo 20 anni di attività e stimola il Centro a continuare a sostenere l’emersione dei giovani coreografi/e del territorio della Regione Campania, con uno sguardo aperto alle realtà artistiche internazionali.

Il Centro di Produzione Körper negli anni ha costruito relazioni con realtà istituzionali e territoriali di produzione e diffusione della danza e delle arti, come il Teatro Pubblico Campano, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN, l’Accademia delle Belle Arti, il Centro di Produzione Teatrale Casa del Contemporaneo, il Teatro Nazionale di Napoli, il Liceo Coreutico Palizzi con le quali è in costante dialogo, ampliando così la propria proposta di programmazione nei luoghi delle partnership.

Domenica 4 febbraio, ore 20:30

Bocheteatro – Nuoro

Lunedì 5 febbraio, ore 21.00

Teatro Centrale – Carbonia

Martedì 6 febbraio, ore 21:00

Teatro Comunale – San Gavino (VS)

Mercoledì 7 febbraio, ore 21:00

Teatro Civico – Alghero (SS)

081.245.74.15/335.70.46.743

[email protected] – www.korper.it