Tore Piana – Energie Per L’italia, Elettori Di Centro Destra Sconcertati Amareggiati E Delusi Da Quanto Si Assiste In Queste Ore In Sardegna Per La Designazione Del Candidato Presidente Della Coalizione Cdx. Veti E Contro Veti Stanno Allontanando Sempre Piu’ Gli Elettori. Legislatura Si Conclude Con Fortissime Criticita’ Su Sanita’, Agricoltura, Trasporti E Lavori Pubblici.

Tore Piana – Energie Per L’italia, Elettori Di Centro Destra Sconcertati Amareggiati E Delusi Da Quanto Si Assiste In Queste Ore In Sardegna Per La Designazione Del Candidato Presidente Della Coalizione Cdx., Il movimento politico Energie Per l’Italia, come si ricorderà nel 2019 aveva presentato liste nelle precedenti elezioni regionali nella coalizione di CDX con candidato Presidente Christian Solinas, poi eletto Presidente. Come Partito Energie Per L’Italia, al momento dell’accordo del 2019, avevamo sottoscritto un programma elettorale con contenuti innovativi che, se portati avanti, avrebbero permesso alla Sardegna una crescita sia in termini economici che di leadership politica nei confronti del Governo Nazionale. Il programma per la nostra isola era chiaro: con l’uscita dall’obiettivo 1 europeo dovevamo rafforzare l’Autonomia, aumentare le risorse e gli investimenti per le Opere Pubbliche, migliorare i servizi della Sanità, aumentare il numero di corse marittime e tratte aeree in Continuità, accrescere l’erogazione di finanziamenti per l’Agricoltura e migliorare il PPR.

Non a caso, la vittoria aveva diffuso speranze e fiducia per l’avvio della nuova giunta di CDX, ma Il travaglio per la distribuzione degli incarichi nascondeva i limiti di un’alleanza solo di facciata. Infatti, nulla è stato fatto o ottenuto di quanto programmato, afferma il coordinatore regionale di EPI Tore Piana. A distanza di 5 anni la Sardegna ne esce indebolita, in piena crisi economica e demografica, con una sanità a pezzi, limitazioni sulle corse marittime e nei voli verso il Continente e infine un’agricoltura peggiore del 2018, tutto ciò non ha fatto altro che spopolare l’isola, con un crollo delle nascite e l’emigrazione dei nostri giovani.

L’incapacità di instaurare un dialogo credibile con il Governo Nazionale ha finito per provocare il rigetto della città metropolitana di Sassari. Un disastro senza se e senza ma, continua Tore Piana, specie dopo il balletto di veti e contro-veti sul candidato Presidente. Gli elettori di CDX assistono sconcertati, amareggiati e delusi da questa litigiosità, specie dopo la richiesta di intervento del Tavolo Nazionale per dirimere lo scontro politico nell’Isola, che mortifica pesantemente l’Autonomia della Regione Sardegna. Da questo caos politico si smarca solo la candidatura di Alessandra Zedda.

A questo punto penso sia un bene e un toccasana riportare all’opposizione i partiti del CDX nei prossimi 5 anni, nella speranza che rinsaviscano e riprendano il cammino interrotto, conclude Tore Piana

Sassari li 06 Gennaio 2024 Ufficio Stampa Energie Per L’Italia