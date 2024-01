Theatre en Vol presenta – Rodari per tutto l’anno

Theatre en Vol presenta - Rodari per tutto l'anno. Nuovo appuntamento in calendario della fortunata rassegna di teatro per bambini e per adulti "Il cielo è di tutti", una delle ultime straordinarie creature immaginate e messe in scena fra arte e suggestioni dalla compagnia Theatre en vol e dalle altre compagnie coinvolte nel progetto.