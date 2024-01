Tennistavolo Norbello: il 2024 parte in quarta con la vittoria di Cappuccio nell’under 21 e gli impegni infrasettimanali di campionato

Domani comincia il girone di ritorno della serie A1 femminile, e dopo due giorni anche quello di A1 maschile. Per il Tennistavolo Norbello si prospettano degli impegni molto complessi in entrambe le circostanze. Ma l’anno è cominciato con un bel successo di Marco Antonio Cappuccio al torneo giovanile di Terni.

Scartati da un po’ profumi e balocchi, i pensieri più reconditi sono ritornati a senso unico con una pallina roteante che trova sponde ideali in mezzo a mille pensieri. Magie e incantesimi che solo i pongisti veraci possono capire quando non vedono l’ora di riposizionarsi a tu per tu con un tavolo non più imbandito con ogni grazia di dio. E così pure atlete e pongisti del Tennistavolo Norbello che non si sono potuti permettere nemmeno un giro di scopa con la Befana per evitare futuri carichi di sgradevole antracite.

Il primo a meritarsi comunque una postuma calza virtuale zeppa di manicaretti è stato l’eccelso Marco Antonio Cappuccio che a Terni si aggiudica il Torneo Nazionale Giovanile federale riservato agli under 21 e lo fa bloccando l’ascesa del piccolo fenomeno italico chiamato Danilo Faso. In casa Norbello, la malinconia che pervade i dirigenti mentre disfano l’albero viene spezzata da questa vittoria che nel contempo riapre i sipari dei campionati, specie quello di A1 maschile nel quale i Norbelloni riprendono confidenza dopo quaranta giorni di apparente inattività. A Messina si assisterà ad un match d’alta classifica con le due contendenti che sono separate da appena un punto.

Ma prima di loro, il programma del nuovo anno appena subentrato catapulta gli appassionati in via Crespellani perché mercoledì le Norbellissime sono ospiti della corregionale Quattro Mori Cagliari per una sfida che ha sempre un sapore particolare.

“Spero che la pausa invernale abbia portato nuovi stimoli a tutto il numeroso gruppo del nostro sodalizio – puntualizza il presidente Simone Carrucciu – perché ci attende una seconda parte di impegni come sempre molto intensa e ritmata. Mi compiaccio per la bella prestazione di Marco Antonio e gli faccio tanti complimenti; può essere di grande supporto a chi si sta buttando a capofitto sulle nostre future attività. La dirigenza è pronta a gioire con loro, anche quando le cose malauguratamente non dovessero andare per il verso giusto nonostante il massimo impegno”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di ritorno Mercoledì 10 gennaio 2024 Ore 18:30

Sede di Gioco Palatennistavolo – via Crespellani, 11 – Cagliari

ASD Quattro Mori Tennistavolo Norbello 0 0

Scalare la classifica dal fondo puo’ essere eccitante

Collettivo complessivamente temibile quello cagliaritano, soprattutto da quando si è palesata la russa Elizabet Abramiaan che grazie al suo 80% l’ha fatto balzare al terzo posto. Ma risulta una costante e seria minaccia la romena Tania Plaian (57,1%) e anche la cinese Wu Xinxin (60%). Una sola vittoria personale all’attivo per la magiostrina Arianna Barani che a livello nazionale è la n. 10.

Incerta fino all’ultimo la formazione che il tecnico norbellese schiererà nel capoluogo sardo. Due punti di penalizzazione hanno pesato assai sull’economia di una classifica che ora la vede all’ultimo posto, ma nessun dramma in casa gialloblù.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di ritorno Venerdì 12 gennaio 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra Villa Dante – Via S. Cosimo – Messina

Top Spin Messina Watchestogether Tennistavolo Norbello 0 0

Una sfida effervescente che si ripete

La vice campionessa d’Italia, attuale seconda forza del campionato a parimerito con la Marcozzi, è stata bloccata sul pari dai guilcerini nell’incontro di andata. Segno che quando la compagine sarda si presenta col suo trio più pericoloso può mettere in apprensione chiunque. Anche in questo caso il tecnico Sergei Mokropolov non sa se dovrà assistere i suoi campioni oppure essere anche lui della sfida.

Certo è che il portoghese Diogo Carvalho non è mai stato sconfitto e l’argentino Gaston Alto solo una volta ha dovuto inchinarsi (al siculo Amato). Sbloccatosi dopo una serie di otto sconfitte consecutive, Marco Antonio Cappuccio vede le cose con più ottimismo e se anche lui ingranasse come nella scorsa stagione si assisterebbe a cose molto interessanti. A disposizione ci sarebbe anche lo spagnolo Moises Alvarez Garcia che ha disputato appena due partite. Ma non si dimentica la valenza della fortissima squadra dello Stretto, tutta italiana col numero 1 d’Italia Matteo Mutti (83%), Niagol Stoyanov (n. 6, 50%), Antonino Amato, Marco Rech Daldosso (40%), Tommaso Maria Giovannetti (50%).