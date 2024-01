Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 26 gennaio 2024

(Adnkronos) – Prosegue la caccia al 6 e al jackpot nella penultima estrazione del Superenalotto, con la combinazione relativa al concorso di oggi, venerdì 26 gennaio 2024. Una nuova estrazione è in programma domani per chiudere la settimana. Nel concorso odierno sono stati realizzati due 5, che portano a casa rispettivamente 63.008,15 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 52.000.000,00 euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto ad una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: – con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; – con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; – con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; – con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; – con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, venerdì 26 gennaio 2024. I numeri: 24; 32; 36; 47; 50; 78; Numero Jolly 62; SuperStar 72. — [email protected] (Web Info)