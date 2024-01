Su Fogadoni, rito ancestrale e religioso

Su Fogadoni, rito ancestrale e religioso. Mandas, 16 e 20 gennaio 2024. Tradizione ancestrale. Esperienza unica di fede e folclore.

Extra ordinari, momenti di divertimento e mistica scaramanzia rituale.

Preambolo del carnevale, retaggio pagano di purificazione e rigenerazione delle antiche comunità rurali, legato al rinnovamento della natura, ai cicli solstiziali e soprattutto al culto del dio sole, di cui i falò sono un’allegoria per via della luce e del calore che emanano.

Certamente tradizione diffusa dalla figura di Sant’Antonio abate (eremita nel deserto, nato in Egitto intorno al 250 e cristiano pellegrino nelle terre che guardano il mar Mediterraneo).

A Mandas, dalla grande kermesse di Saboris Antigus 2023, si è passati direttamente alle correnti festività in cui approfittare dell’ottima Enogastronomia e delle visite guidate nei tre Musei (sempre tutti aperti: martedì, venerdì, sabato, domenica, festivi).

Ma evidentemente, tutta la comunità è già proiettata nell’organizzazione de “Su Fogadoni” di Sant’Antonio Abate e de “Su Fogadoni” di San Sebastiano.

Sant’Antonio abate ricorre martedì 16 gennaio. La mattina e nel primo pomeriggio potranno essere visitati i Musei, nell’attesa che alle 17:00 abbia inizio la Processione religiosa lungo le vie del centro storico, sino al Compendio Medioevale di Sant’Antonio abate, che ospita l’omonima chiesetta, posta nella corte in pietra, a pochi metri dall’enorme catasta di legna e dai locali destinati a Museo Etnografico “Is Lollas de is Aiaius”. Il parroco benedirà il falò, prima dell’accensione de “Su Fogadoni” prevista per le ore 18:00 e dell’avvio di balli e musica, per tutta la notte.

E’ questa la giornata più intima, per chi può prendersi un giorno libero infrasettimanale per seguire e conoscere ogni dettaglio della tradizione.

San Sebastiano ricorre sabato 20 gennaio. I Musei saranno tutti visitabili sia la mattina che il pomeriggio e dalle 17:30, lungo il centro storico del paese si potrà seguire la tradizionale processione religiosa in onore del santo, sino a giungere alla Chiesa di San Giacomo Maggiore (Santu Jacu), per la solenne messa. A pochi passi sarà predisposto il falò, nella piazza su cui insiste anche l’ingresso del Museo di Arte Sacra “Peregrinatio Fideli” e tutta l’ottocentesca area conventuale di S.Francesco. Qui, dalle 18:30 alle 20:00 all’interno dell’ex chiesa dedicata al frate di Assisi si terrà il Concerto di Beppe Dettori (tra l’altro, cantante con i Tazenda) e Raoul Moretti (tra l’altro, appena di rientro dal tour con Elisa). In un’atmosfera intima e complice, una delle voci sarde più rappresentative in un concerto acustico di chitarra e arpa. Un universo musicale in cui coniugare mondo arcaico e mondo moderno per raccontare il contemporaneo, a pochi passi dal grande falò, che sarà acceso dalle circa 19:00, dopo la benedizione del parroco. Qui attorno, per tutta la serata e sino a tarda notte inizieranno musica e balli, con la degustazione dei prodotti tipici. Dalle 15:30 alle 18:30 saranno costantemente visitabili anche gli altri due Musei (distanti circa 400 metri dalla piazza del falò), e/o prenotare la visita guidata dell’intero centro storico (inizio ore 16:30), che raggiungere anche l’Antica Stazione Ferroviaria del Trenino Verde.

Per chi vorrà approfittare dell’enogastronomia mandarese, sia a pranzo che a cena saranno disponibili i punti ristoro di Mandas, con ristorante e agriturismo (raggiungibili con +/- 40 metri a piedi dall’area della festa). Tante poliedriche esperienze, in una suggestione continua e imperdibile.

La partecipazione ai falò, alle processioni ed a tutti i riti è gratuita, come anche l’accesso al Concerto del duo Dettori&Moretti del 20 gennaio (per questo la prenotazione è opportuna). I punti ristoro, sia martedì 16 che sabato 20, avranno menù con composizione variabile tra di loro e tra pranzo e cena, con prezzi a partire da 21,00 €/pax (antipasti, primo, dolce, acqua e vino), mentre il biglietto cumulativo dei 3 Musei per gli individuali avrà il costo di 9,00€/pax e, su prenotazione, al costo di 5,00€/pax (in luogo dei consueti 10,00€/pax), si potrà partecipare alla fruizione guidata del Percorso Pedonale “Mandas” coniugando i momenti più salienti delle celebrazioni religiose, del concerto e del falò, con le visite delle Chiese di San Giacomo Maggiore e Sant’Antonio Abate, dell’area conventuale di San Francesco e dell’Antica Stazione Ferroviaria con gli storici materiali rotabili (locomotiva a vapore “Reggiani”, locomotore diesel con carrozze V2D, automotrice AdE, ecc.). Raggiungibile da tutta la Sardegna con i propri mezzi e con viaggi di gruppo appositamente organizzati, Mandas è comodamente raggiungibile da Cagliari e hinterland anche con i moderni treni Stadler, che da Monserrato (stazione S.Gottardo) viaggiano ogni martedì e sabato in TPL (max 10,00€/pax andata e ritorno) sulla storica linea a scartamento ridotto (consigliamo partenza da Monserrato alle 09:29 e rientro con ripartenza da Mandas alle 18:49 e alle 20:09).

Tutte le prenotazioni sono possibili visitando il sito www.museimandas.com, scrivendo a [email protected] o contattando il 3384592082 (Infopoint Mandas), anche tramite WhatsApp.